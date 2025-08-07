「廉政會沒有對我停權」林岱樺表態繼續參選高市長

立委林岱樺今（7日）晚參加台灣連鎖加盟促進協會餐敘時說「廉政會對我沒有做停權，可以繼續選，按程序走」。（記者黃良傑攝）

2025/08/07 21:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，涉詐助理費被高雄地檢署以貪污罪起訴，她在今（7日）晚參加台灣連鎖加盟促進協會餐敘時說「廉政會對我沒有做停權，可以繼續選，按程序走」。

林岱樺餐會致詞時脫口表示自己確定可以參選，引起眾人側目。她說，外界好奇她會不會繼續參選，因確定沒有被停權，公開宣示會繼續選。

林岱樺指出，高雄歷任市長謝長廷、陳菊、陳其邁，希望未來有機會能承接他們的基礎，讓高雄走在國際城市的道路當中，讓她跟著大家一步一腳印，承接這個城市的光榮，以及努力邁向國際城市的願景，希望攜手共進。

據了解，廉政會主委邱駿彥曾表示廉政會無法做成決議，待釐清林岱樺助理是否真實僱用，再進一步討論；他強調，不會等到一審判決，但也不受高雄市長初選影響。

林岱樺今晚突然針對廉政會的程序、公開宣布「還是繼續走」。她說，邱主委未決議，「不決議就是沒有對我做停權的處分」，還是會按照黨內的機制繼續走。是否有第二次會議？林岱樺表示不知道，「至少我沒有收到」。

