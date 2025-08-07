為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「廉政會沒有對我停權」林岱樺表態繼續參選高市長

    立委林岱樺今（7日）晚參加台灣連鎖加盟促進協會餐敘時說「廉政會對我沒有做停權，可以繼續選，按程序走」。（記者黃良傑攝）

    立委林岱樺今（7日）晚參加台灣連鎖加盟促進協會餐敘時說「廉政會對我沒有做停權，可以繼續選，按程序走」。（記者黃良傑攝）

    2025/08/07 21:37

    〔記者黃良傑／高雄報導〕有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，涉詐助理費被高雄地檢署以貪污罪起訴，她在今（7日）晚參加台灣連鎖加盟促進協會餐敘時說「廉政會對我沒有做停權，可以繼續選，按程序走」。

    林岱樺餐會致詞時脫口表示自己確定可以參選，引起眾人側目。她說，外界好奇她會不會繼續參選，因確定沒有被停權，公開宣示會繼續選。

    林岱樺指出，高雄歷任市長謝長廷、陳菊、陳其邁，希望未來有機會能承接他們的基礎，讓高雄走在國際城市的道路當中，讓她跟著大家一步一腳印，承接這個城市的光榮，以及努力邁向國際城市的願景，希望攜手共進。

    據了解，廉政會主委邱駿彥曾表示廉政會無法做成決議，待釐清林岱樺助理是否真實僱用，再進一步討論；他強調，不會等到一審判決，但也不受高雄市長初選影響。

    林岱樺今晚突然針對廉政會的程序、公開宣布「還是繼續走」。她說，邱主委未決議，「不決議就是沒有對我做停權的處分」，還是會按照黨內的機制繼續走。是否有第二次會議？林岱樺表示不知道，「至少我沒有收到」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播