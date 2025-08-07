公投讓「陳其邁」延役？高市府：謝網友創意、依法不能延

網友問可否辦公投讓高雄市長陳其邁（右三）延役?引起熱烈討論。圖為陳其邁日前陪行政院長卓榮泰至高雄山區勘災場景。（資料照、高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕網友在脆上發問「可以辦公投讓陳其邁延役嗎?」引起許多回應!不少人留言「可以喔」、「對耶」，還有人說「抱歉憲法法庭被癱瘓、其邁請繼續當喔!」，高雄市政府發言人表示，謝謝網友創意、市長依法不能延役。

重啟核三公投引起各界關注與討論，有網友脆上發問「可以辦公投讓陳其邁延役嗎?」，並附註「可能違憲，不過這年頭有人在管違憲嗎」?結果引起許多回響。

網友留言「可以喔」、「對耶」、「極度支持」、「這主意不錯」，有人認為「好耶，邁邁再做100年」、有人追問「高雄可以晚兩年投票嗎」、有人說「願意捐邁邁去當行政院長」、還有網友好奇「半夜被他打電話的會投什麼ㄎㄎ」，有人連結時事指出「抱歉憲法法庭被癱瘓、其邁請繼續當喔!」。

高市府發言人項賓和謝謝網友的創意，強調市長任期有法律規範、依法不能延役，同時提到陳其邁自擔任巿長以來一天當兩天用，邁邁團隊會持續努力，回報大家的支持。

