    首頁　>　政治

    黃珊珊轟容積爭議未釐清、怎押柯文哲？律師黃帝穎：17法官認定涉貪圖利

    黃珊珊受訪質疑《都市計畫法》第24條至今法源未明，柯文哲卻遭羈押將近12個月。（記者劉詠韻攝）

    2025/08/07 20:22

    〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市副市長黃珊珊今以證人身分至台北地院，出庭協助釐清京華弊案，庭後質疑《都市計畫法》第24條至今法源未明，柯文哲卻遭羈押將近12個月。律師黃帝穎表示，羈押重點在於「罪嫌重大」及有無逃亡、串證等風險，並非法條適用是否明確，且至少有17名法官審酌卷證後認定柯涉貪圖利，符合羈押要件；另有律師認為，柯羈押至今的真正關鍵在於下落不明的「橘子」。

    黃珊珊今下午於廳外接受媒體採訪，質疑案件根本尚未釐清法律爭點，至今仍在討論《都市計畫法》第24條是否能作為容積獎勵的法源，若連違法與否都還未釐清，因此憑什麼收押柯文哲近12個月？

    黃帝穎指出，柯文哲羈押抗告高院至少4次，高等法院合議庭每次裁定均由3位法官組成，高院有12位法官認定柯文哲收賄、圖利等罪嫌重大；另加上台北地院重金庭3位法官，以及強制處分庭2度裁定羈押禁見的裁定法官，合計共有17位法官，一致認定柯文哲罪嫌重大。

    其他律師：逃亡海外「橘子」尚未歸案

    黃帝穎續指，監察院早已發文糾正柯市府違法核發京華城容積獎勵達840%，顯示整體案情與違法情節早已進入實質審查階段，並非僅止於法律條文的討論，因此認為黃珊珊若將《都市計畫法》的法源爭議與羈押要件混為一談，對法律實務有所誤解，無助於釐清真相。

    另有不願具名的律師表示，縱觀柯文哲遭羈押將近12個月、一度遭外界誤解為司法迫害，但真正羈押關鍵在於目前仍逃亡海外的「橘子」尚未歸案，另檢方對其他被告的羈押時間也已長達4個月，顯示掌握的證據力道已足，若案件簡化為政治操作，反而是對司法程序與審理法官的不公。

