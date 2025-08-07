為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國提供2千工作給台灣青年 陸委會批：很多臨時性職缺

    為加強對台青年統戰，中共今年特地將海峽青年節升格為「海峽青年薈」，更提供2000個工作職缺，包含教師、教練等，要吸引台灣青年赴中發展。（圖取自新華社）

    為加強對台青年統戰，中共今年特地將海峽青年節升格為「海峽青年薈」，更提供2000個工作職缺，包含教師、教練等，要吸引台灣青年赴中發展。（圖取自新華社）

    2025/08/07 20:03

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為加強對台青年統戰，中共今年特地將海峽青年節升格為「海峽青年薈」，更提供逾2000個工作職缺，包含教師、教練等，要吸引台灣青年赴中發展。陸委會今天表示，中國青年失業率非常高，硬是擠出一些職缺，這樣的職缺肯定不會長久，很多可能是臨時性的。

    中國官媒《新華社》報導，第13屆「海峽青年薈」主場活動「海峽青年連心匯」本月6日在福建福州舉辦，海峽兩岸青年及各界人士共1100多人參加。

    中國國台辦副主任趙世通表示，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。

    趙世通聲稱，兩岸青年要傳承中華文化精神，堅定維護「祖國統一」，共同守護好中華民族的共同家園；要抓住時代機遇，積極參與「中國式現代化」進程，在推動兩岸融合發展、民族復興中大展宏圖、實現夢想；要把握歷史大勢，做堂堂正正、光榮自豪的中國人。

    中媒報導稱，本屆活動吸引兩岸逾1100名青年參與，其中台灣青年超過650人，首次訪中者佔5成以上，彰顯兩岸青年交流的蓬勃活力。

    對此，陸委會發言人梁文傑表示，中國青年失業率其實蠻高的，今年的大學畢業生還有1200萬人，失業率有人說至少25%起跳，有些預估高達48%，在失業率這麼高的狀況下，還硬是擠出一些職缺，然後要給台灣青年，這樣的職缺肯定不會長久，很多可能是臨時性，讓你過來1、2年。

    梁文傑舉例，台灣因為少子化問題，過去有一批教師在中國任教，很多職缺都是臨時性的，1年1次的僱用性質，台灣青年在台灣發展還是比較正確的道路。

    陸委會今天表示，中國青年失業率非常高，硬是擠出一些職缺，這樣的職缺肯定不會長久，很多可能是臨時性的。（資料照）

    陸委會今天表示，中國青年失業率非常高，硬是擠出一些職缺，這樣的職缺肯定不會長久，很多可能是臨時性的。（資料照）

