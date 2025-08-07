柯文哲怒飆檢察官髒話讓小草憤慨 陳揮文酸「神操作」民眾黨被搞得像宗教！

前台北市長柯文哲。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城弊案，今天（7日）上午傳喚北市府前副秘書長李得全作證，前台北市長柯文哲休庭時突然情緒失控，起身衝著坐在對面3名檢察官怒飆髒話，消息曝光引發外界熱議，大批小草憤慨，民眾黨上上下下都在痛批北檢。對此，資深媒體人陳揮文酸，不得不佩服整個民眾黨被柯文哲和黃國昌搞得像宗教一樣，「根本是『神操作』，操作把柯文哲變成神一般的存在！」

今開庭審理京華城案，審判者上午10點27分宣布休庭期間，柯文哲突然對著檢察官破口大罵，「我已經被關了12個月，你們這麼會編故事，10年後的台灣要怎麼看這件事！」語畢，柯文哲一氣之下怒丟桌上卷宗、水瓶，接著繼續飆罵，稱大罷免就是因為賴清德司法迫害太過頭才會失敗，還說此案已經間接害死了前台北市副市長彭振聲的妻子，「去跟賴清德講，我絕對不會投降、不會屈服！」

柯文哲還說「我是會貪污的人嗎？」，只見坐在對面的檢察官林俊廷默默的點了點頭，柯文哲見狀氣炸，撂台語痛罵「你擱給拎北點頭，X！你是不是（檢察官）林俊言的小弟？林俊言現在就是靠辦我升官！」柯文哲大暴走的消息曝光後，引發網路熱議，讓小草們群情激憤。

對此，陳揮文今天在YT開直播時表示，「法院最後是要做判決的，不是看你作秀跟表演，他們是職業法官，他們是專業的，他們要做的是判決，沒有要選舉，看柯文哲都已經講到大罷免去了，那整個都講偏了，然後去罵賴清德、罵北檢什麼的，那個基本上是於事無補啦！這對判決是沒有幫助的，對你爭取無罪判決是沒有幫助的，你只是洩憤而已，去扯大罷免、去扯賴清德，這個跟你的京華城案是沒有關係的齁。」

針對柯文哲抱怨自己已經被羈押了快一年，陳揮文直言：「有些對司法訴訟比較陌生的朋友，以貪汙案來講，柯文哲是被收押最久的被告嗎？我可以很肯定的告訴你，不是，比柯文哲收押還久的比比皆是，你到各監所去打聽一下就知道，我不會跟你唬爛啦。」

他接著酸，柯文哲跟現在油黃國昌領導的民眾黨，在法庭外的操作他真的要給予「肯定」，「在柯文哲跟黃國昌整個主導之下，民眾黨被弄得跟宗教一樣！我記得柯文哲選總統的時候接受范琪斐的專訪，柯文哲就自己講啊，他就是要把民眾黨變成一個宗教……什麼叫做宗教？宗教就是你只能有一個信仰，你加入我這個教就是得相信我，無條件的信任我，現在民眾黨黨公職，上上下下的小草、小蔥、館粉，只要你是白的，就不能質疑京華城的案子啊！你完全要相信柯文哲在京華城的案子是清白的、是無罪、是無辜的、是被賴清德陷害的！你不相信就沒資格入這個教。」

「這樣子就變成像是宗教的狂熱，我為什麼這樣講，因為我2、30年前在第一線跑新聞，就跑過宗教的弊案，宋七力的案子我跑過，妙天的案子我也跑過。你看現在柯文哲要去開庭的時候，就固定會有小草在囚車道轉彎的路口喊『柯文哲無罪』，這些支持柯文哲的人，我要問說你們有看起訴書嗎？不用看起訴書啦！看什麼起訴書，起訴書都馬北檢黑白寫的，將來連北院的判決書也不用看啦！柯文哲就是無罪！管你寫什麼，反正我的阿北就是無罪，他們已經做判決了啦，而且沒有任何一個人質疑。」

陳揮文不忘批國民黨，「甚至我都懷疑國民黨那些XX啊，那些腦波比較弱、比較沒有邏輯的那些藍委啊，你們是不是也跟那些小草一樣，跟館長一樣無條件、無怨無悔地相信柯文哲是清白的，為什麼？因為要藍白合啊！藍白合選舉才能贏民進黨，為了藍白合只好相信柯文哲，質疑柯文哲的下場就是游淑慧、鐘小平！那你看這案子還有審理的必要嗎？它已經變宗教啦！這一點我是滿佩服柯文哲跟黃國昌的操作，『神操作』，操作讓柯文哲變成是神，加上那些網紅，他們在做的事情就是在造神！」

資深媒體人陳揮文。（圖翻攝自陳揮文YT）

