京華城案》黃珊珊作證：柯文哲便當會裁示 大多照念局處提報單

黃珊珊證稱，京華城案便當會，柯文哲也是照念都發局寫的提報單。圖為黃珊珊（左）今受訪。（記者劉詠韻攝）

2025/08/07 19:38

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉嫌收賄、圖利京華城案，今傳喚北市前副市長、立委黃珊珊作證。黃珊珊證稱，柯文哲在便當會做出的裁示，絕大多數是依照主管局處寫好的提報單照念，京華案也是照念都發局寫的提報單；且京華城案並非市長列管專案，而便當會的列管專案是由主管局處各自負責，便當會中指定的專案管理人（PM）只是派個主管盯著，PM未必要完成專案。

陸正義問，2021年8月10日柯文哲與市議員應曉薇的「第3次便當會」座談會的會議紀錄，市府於回應事項記載，「請副市長彭振聲擔任PM（專案管理人），並由業者提供資料，盡速送都委會大會審議」，此段內容與都發局於會前擬具的「解決方案」提報單一致，為何如此？

黃珊珊說，「市府回應事項」確為是柯文哲的裁示，但柯尊重局處專業意見，且會中每3至5分鐘就要做出一個議題的裁示，業管局處會在事前寫提報單，放在市長桌上，柯裁示時通常是照唸提報單的意見。

黃珊珊說，京華城案不是市長室列管的專案，市長室專案列管的PM與便當會PM不同，市長室列管案件必須是預算龐大、跨多局處、大型市政建設，例如她就是「防疫大PM」，便當會的PM，則是市長指定業管局處或副市長追蹤、管考，目的是要有人盯著案件，避免不了了之、無人負責，並未要求PM一定要完成。

黃珊珊說，例如她就被列管100多件，每天最多16場會議，市長更忙，根本沒時間每項議題都詳細研究，絕大多數是尊重主管局處意見。柯文哲稍後則說他任內列管了1萬9000多件。

黃珊珊證稱，不知應曉薇和其顧問吳順民曾拜會彭振聲，也不知沈慶京有到市政府和柯文哲見面；「晨會都是公開的，不公開就不是晨會」，可能是部局處另與市長約好、在同一會議室的專案報告，沒有所謂「不公開晨會」，她對時任都發局長黃景茂行事曆記載2020年2月21日上午「京華城不公開晨會」也沒印象。

