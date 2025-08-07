為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    京華城案》黃珊珊作證：柯文哲便當會裁示 大多照念局處提報單

    黃珊珊證稱，京華城案便當會，柯文哲也是照念都發局寫的提報單。圖為黃珊珊（左）今受訪。（記者劉詠韻攝）

    黃珊珊證稱，京華城案便當會，柯文哲也是照念都發局寫的提報單。圖為黃珊珊（左）今受訪。（記者劉詠韻攝）

    2025/08/07 19:38

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉嫌收賄、圖利京華城案，今傳喚北市前副市長、立委黃珊珊作證。黃珊珊證稱，柯文哲在便當會做出的裁示，絕大多數是依照主管局處寫好的提報單照念，京華案也是照念都發局寫的提報單；且京華城案並非市長列管專案，而便當會的列管專案是由主管局處各自負責，便當會中指定的專案管理人（PM）只是派個主管盯著，PM未必要完成專案。

    陸正義問，2021年8月10日柯文哲與市議員應曉薇的「第3次便當會」座談會的會議紀錄，市府於回應事項記載，「請副市長彭振聲擔任PM（專案管理人），並由業者提供資料，盡速送都委會大會審議」，此段內容與都發局於會前擬具的「解決方案」提報單一致，為何如此？

    黃珊珊說，「市府回應事項」確為是柯文哲的裁示，但柯尊重局處專業意見，且會中每3至5分鐘就要做出一個議題的裁示，業管局處會在事前寫提報單，放在市長桌上，柯裁示時通常是照唸提報單的意見。

    黃珊珊說，京華城案不是市長室列管的專案，市長室專案列管的PM與便當會PM不同，市長室列管案件必須是預算龐大、跨多局處、大型市政建設，例如她就是「防疫大PM」，便當會的PM，則是市長指定業管局處或副市長追蹤、管考，目的是要有人盯著案件，避免不了了之、無人負責，並未要求PM一定要完成。

    黃珊珊說，例如她就被列管100多件，每天最多16場會議，市長更忙，根本沒時間每項議題都詳細研究，絕大多數是尊重主管局處意見。柯文哲稍後則說他任內列管了1萬9000多件。

    黃珊珊證稱，不知應曉薇和其顧問吳順民曾拜會彭振聲，也不知沈慶京有到市政府和柯文哲見面；「晨會都是公開的，不公開就不是晨會」，可能是部局處另與市長約好、在同一會議室的專案報告，沒有所謂「不公開晨會」，她對時任都發局長黃景茂行事曆記載2020年2月21日上午「京華城不公開晨會」也沒印象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播