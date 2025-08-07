《我家的事》因「民國」2字遭取消放映 梁文傑：觸動港府敏感神經

台灣電影《我家的事》無法在香港放映，片方解釋是因為「民國」2字才無法通過電檢。（牽猴子提供）

2025/08/07 19:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣電影《我家的事》遭香港「夏日國際電影節」取消放映，原因是出現「民國」二字，無法通過電檢。陸委會發言人梁文傑今天直指，對香港政府來說，該片觸動他們的敏感神經。

台灣發行商牽猴子6日對外表示，「《我家的事》因畫面用字無法通過電檢，片方為保持作品完整性無法配合修改，故取消香港夏日國際電影節放映」。

據了解，被禁原因是出現「民國」2字，與演員參與台劇《零日攻擊》無直接關係，導演潘客印則說，「謝謝各界對此次放映取消的關心，此次放映取消的原因跟演員無關」。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會說，香港從2021年開始修改電影檢查條例，放入不得違反國家安全等規定，就是把國安法那一套放進去。

梁文傑質疑，這些年來，香港電檢製造的爭議不少，台灣大概至少有7部電影，因為這樣過不了電剪，或被要求要修改什麼，然後我們這邊不接受，最後無法上演。這一次也是一樣，出現「民國」兩個字，當然對香港政府來說，是觸動他們的敏感神經，我想這也是可以預料到的。

另外，為防堵中共對台統戰滲透，陸委會已修正「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」，增訂公務人員「非公務事由」赴港澳地區，均須通報的規定。

梁文傑說明，這跟香港電檢條例的修改，其實是同樣的背景，譬如說中華民國「民國」兩字不准出現電影裡。香港國安法施行之後，香港現在的狀況，確實中共對香港的控制是越來越緊，我們公務人員過去到港澳地區幾乎沒什麼限制，我們認為這對公務人員是有安全疑慮的。

梁文傑強調，所以希望未來公務人員去香港，不管是否公務，或是平日還是假日都要通報所屬機關，不能說買了機票就去，至少要讓所屬機關的長官知道。這個部分對公務人員，只要肯遵守，並沒有什麼困難。

