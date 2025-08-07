京華城案》柯文哲傳訊「威京小沈已給過」 黃珊珊因檢方撤問免答

台北市前市長柯文哲。（資料照）

2025/08/07 19:28

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市前副市長、立委黃珊珊作證，檢察官陳思荔在反詰問黃珊珊的最後一題，拋出柯文哲曾經於2023年11月傳簡訊給她「威京小沈，已給過，不要再找他」，她回傳「明白」的對話意思。但柯文哲的律師陸正義立即異議，認為超出主詰問範圍，法官要求檢方修正問題或另啟主詰問，檢察官順勢撤回問題，不再詢問這題。

黃珊珊是柯文哲2024年總統競選總幹事，2023年期間為柯與民眾黨奔波募款，北檢起訴指出，柯文哲在2023年11月3日下午7點11分，傳訊息給黃珊珊稱「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」；黃珊珊於32分鐘後回覆「明白」。

由於黃珊珊是由柯文哲聲請傳喚作證，因此由柯的律師陸正義進行主詰問，再由檢方反詰問，反詰問範圍不能超出主詰問範圍，但檢方也可另開主詰問，詢問主詰範圍外的問題。

陸正義今日主詰問的內容，集中在京華城案研議過程涉圖利的部分，未涉及柯涉向沈慶京收賄的案情，因此當檢方一提出柯傳給黃的「威京小沈已給過」簡訊，牽涉到柯、沈間的政治獻金問題，隨即被陸正義異議成功，檢方順勢放棄詢問此道題目。

