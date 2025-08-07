國台辦又嗆賴清德以武謀獨 梁文傑：重複的話「讓人很厭煩」

陸委會發言人梁文傑表示，關於賴總統的講話，總統是強調台灣在印太和平上面的角色，台灣對於和平的貢獻，以及對於追求現狀的努力，國台辦不用多做聯想，同樣的話一再重複，會讓人很厭煩。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/07 19:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統5日在「凱達格蘭論壇」開幕式發表致詞，提及台灣站在威權主義威脅第一線，盼與民主國家攜手打造強韌的民主供應鏈，共同守護民主自由。中國國台辦指控是「以武謀獨」，並正告民進黨政府「數典忘祖，沒有好下場」。陸委會今日批評，同樣的話一再重複，會讓人很厭煩。

國台辦發言人朱鳳蓮昨天批評，賴清德在講話中頑固堅持「台獨分裂立場」和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線，渲染所謂中國威脅，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，再次暴露其「和平破壞者」、「戰爭販賣者」、「麻煩製造者」的真面目。

朱鳳蓮指稱，當前台海形勢緊張的根源，在於賴清德當局和台獨勢力勾連外部勢力不斷進行「謀獨挑釁」。正告「賴清德當局」，「數典忘祖，沒有好下場；背叛祖國，必遭歷史審判，台獨分裂必將自取滅亡」。

對此，陸委會發言人梁文傑表示，關於賴總統的講話，總統是強調台灣在印太和平上面的角色，台灣對於和平的貢獻，以及對於追求現狀的努力，國台辦不用多做聯想，同樣的話一再重複，會讓人很厭煩。

