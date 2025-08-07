蔣萬安喊34億元應對關稅衝擊 許淑華：說空話不如先發現金

台北市長蔣萬安今受訪說，中央政府應儘快完整說明方案，如有需要，北市可先用去年超徵稅34億元因應。（記者廖振輝攝）

2025/08/07 19:14

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國總統川普對台灣課徵暫時關稅20%今（7日）起正式實施，台北市長蔣萬安今出席交通安全宣導活動前受訪回應，中央政府應儘快完整說明方案，如有需要，北市可先用去年超徵稅34億元因應。對此，民進黨議員許淑華批，蔣萬安每次碰到關稅就先喊空話搏政治紅利，台北市不如先普發現金。

許淑華表示，蔣萬安現在是當總統嗎？關稅還沒塵埃落定，就喊出台北市34億元可以支應，那請提出具體內容，對於受創產業要如何來協助，不要只是說空話，這樣大可不必，什麼都還沒確定就急著喊，不過是博取政治紅利，爭奪話語權的投機行為而已。

請繼續往下閱讀...

她並直言，這樣台北市要不要先普發現金？先處理好可以發給市民的兩萬元，產業由中央來努力，如果關稅能降低樂觀其成，接下來全世界都在看美國總統川普怎麼做，再來因應。

國民黨台北市議員張斯綱也認為，面對關稅衝擊，台北市這34億元說實話也只是杯水車薪，這部分是大環境問題，應等中央有方案之後，地方再來配合。

他也說，現在還是要等中央，尤其台北市以服務業、商業金融業為主，這部分衝擊目前還看不太出來，尤其美國對台20％關稅已經正式開始實施，中央不能再說是暫時，這部分也要把衝擊完整向國人報告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法