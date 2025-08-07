5中配村里長未放棄中國籍將解職 陸委會無奈：沒有人真的去申請

內政部1月查出，全台有5位村里長具有中國籍身分，依法擔任公職不得擁有雙重國籍，目前富里鄉村長鄧萬華被解職。（圖擷取自臉書）

2025/08/07 19:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕花蓮縣富里鄉村長鄧萬華因沒有放棄中國籍，8月1日被依法解除職務，她不滿揚言提起訴願，並聲稱，「對岸根本不會讓中配放棄國籍，政府要求是強人所難。」陸委會發言人梁文傑今天質疑，中配只是一直在陳情，沒有看到有人真的去申請放棄，「只是一直說沒有辦法放棄，這不是好的做法」。

內政部今年1月查出，全台有5位村里長具有中國籍身分，依法擔任公職不得擁有雙重國籍，但這些中配村里長未放棄中國籍，已有富里鄉村長鄧萬華被解職。

請繼續往下閱讀...

梁文傑指出，此案牽涉到兩岸條例與「國籍法」之間的關係，兩岸條例只規定入籍台灣10年後可參選公職，但參選公職之後，兩岸條例沒有別的規定，而「國籍法」20條是規定當選以後，1年內必須放棄外國國籍，所以兩個法律一個是規定參選資格，一個是規定參選後的就職條件。

梁文傑提及，雖然他們一直在陳情，但到目前為止，並沒有看到真的有人去申請放棄中國國籍，「只是一直說無法放棄，然後沒有去申請，這是不好的做法，應該先去試試看」。

關於中華人民共和國的國籍算不算國籍？梁文傑說，很多人認為它不是國籍，但對政府來講，中華人民共和國確實是存在的，也是聯合國的常任理事國，「你說中華人民共和國的國籍不是國籍，那是很奇怪的」。他強調，國籍跟政府承認或不承認是沒關係的，例如某人有北賽普勒斯的國籍，現在全世界只有土耳其一個國家承認，但按照「國籍法」還是必須要放棄。

面對外界質疑兩岸條例和「國籍法」有矛盾，中配可以參選，實際卻無法擔任公職？梁文傑強調，這要由立法院就法律上的規定來討論，作為行政機關，陸委會是兩岸條例的主管機關，內政部是「國籍法」的主管機關，只能就法論法。

另外，有部分學者認為，這是以行政之名，偷渡兩國論之實。梁文傑回應，這問題的關鍵在於「國籍」2字，中華人民共和國的國籍是不是國籍，國籍法已規定公務人員必須要有單一的忠誠對象，不管這個外國是政權或是實質政府，只要有國籍這個概念，就是依「國籍法」第20條規定。

梁文傑說，剛剛舉例像北賽普勒斯，全世界只有一個國家承認，如果某個人同時擁有台灣籍和北賽普勒斯的國籍，被我們發現的話，還是會要求必須放棄北賽普勒斯國籍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法