「黑貓中隊」原型！前空將王德輝深入敵後寫傳奇 獲頒抗戰80週年徽章

國防部副部長柏鴻輝7日向前空軍中將王德輝頒贈「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」。（軍聞社提供）

2025/08/07 19:05

〔記者方瑋立／台北報導〕今年為抗戰及二戰終戰80週年，為表彰抗戰先進為國犧牲奉獻精神，國防部副部長柏鴻輝今（7）日在政戰局副局長張維新少將、新北市榮民服務處林振生處長等人陪同下，頒贈前空軍王德輝中將「紀念二戰暨抗戰勝利80週年紀念徽章」，感謝王德輝過去為捍衛國家所做的付出，並關心他生活近況與國家對其照顧情形，彰顯國家對其崇高敬意。

軍媒報導，王德輝民國10年（1921年）生，江蘇鎮江人，1937年日軍侵華，年僅16歲的王德輝響應政府號召，投身軍旅以報效國家。陸軍官校畢業後，分發至江西擔任排長，曾參與江西上高會戰。1943年因緣際會加入空軍，曾至印度、美國飛行學校受訓，也曾接受偵察機飛行訓練。

請繼續往下閱讀...

抗戰勝利後，王德輝隨國民政府遷台，在兩岸對峙期間，多次駕機深入中國大陸執行敵後偵照任務，深獲國安高層重視，也間接催生了空軍戰略偵查傳奇「黑貓中隊」的誕生。其軍旅生涯歷任許多重要軍職，深得長官器重和部屬愛戴。

適逢抗戰勝利80週年，王德輝向柏鴻輝等人分享自身部隊經歷，並強調中華民國能有現在的和平生活，是許多先賢先烈拋頭顱、灑熱血所換來的豐碩成果，願年輕一輩的青年能珍惜和平、銘記歷史，讓戰火永息，國泰民安。

曾深入中國執行敵後偵照任務的王德輝，向柏鴻輝等人侃侃而談，分享自身部隊經歷。（軍聞社提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法