涉詐姊夫出庭突怒吼「徐巧芯叫我認罪的」 徐嗆：有病要看醫生！

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/08/07 19:22

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉女丈夫杜秉澄涉入詐騙洗錢，依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴，一審劉向婕遭判10年徒刑、杜秉澄15年。案經上訴，台灣高等法院今天（7日）召開準備程序庭，庭訊結束後，杜秉澄突然向在外守候的媒體記者大喊「徐巧芯叫我認罪」，引發外界熱議。對此，徐巧芯冷回「有病要看醫生」！

根據一審判決，主嫌杜秉澄在通訊軟體Telegram一名暱稱為「小老虎」的詐騙集團高層指揮下，2023年1月起籌組詐團後端水房，先後招募助理吳沂珊、妻子劉向婕，並與劉向婕共同招募友人林于倫，提供名下的東霖公關顧問公司帳戶，作為其水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗出贓款，總共為詐團洗錢2701萬餘元，遭詐騙的被害人多達167人。

請繼續往下閱讀...

北院審理期間，杜秉澄、劉向婕皆只承認刑責較輕的洗錢罪，不承認組織犯罪、加重詐欺罪，林于倫否認犯罪，辯稱是被杜秉澄利用和欺騙，吳沂珊則是全盤認罪。全案於去年11月29日辯論終結，今年1月宣判劉向婕判處10年徒刑，杜秉澄15年，林于倫8年，吳沂珊6年，並追徵沒收未扣案的杜、劉夫婦犯罪所得68萬餘元、林于倫22萬餘元、吳沂珊9萬餘元，以及4人共同的洗錢金額2188萬餘元。

綜合媒體報導，案件上訴二審高院，今天召開準備程序庭，沒想到庭訊結束後，杜秉澄還押時突然對著在外頭的媒體記者大喊「徐巧芯叫我認罪」，記者聞言趕緊反問「徐巧芯叫你認罪？」，杜秉澄大聲回了1個「對」字。據悉，杜秉澄今天在庭上並未提及被徐巧芯要求認罪一事。對此，徐巧芯回應稱，沒有跟杜秉澄聯絡，有病要看醫生，希望法官重判，不要放過任何一個詐騙集團有關的人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

徐巧芯涉詐姊夫杜秉澄7日現身高院準備程序庭。（記者王藝菘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法