    首頁　>　政治

    中國網紅「商務履約」來台情蒐 陸委會：代辦旅行社可判10年

    中國網紅假借「商務履約」名義來台從事不法，我官方掌握，有專門的旅行社在幫中國「客戶」偽造事由來台。陸委會發言人梁文傑今天強調，相關旅行社可能面臨3年以上、10年以下有期徒刑，以後所有申請案件都不會過關。（記者陳鈺馥攝）

    2025/08/07 18:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國抖音網紅「文雷在路上」假借「商務履約」名義來台，以環島旅行方式到漢光演習敏感區域。我官方掌握，有專門的旅行社在幫中國「客戶」偽造事由來台。陸委會發言人梁文傑今天強調，旅行社部分，可能面臨3年以上、10年以下有期徒刑，以後所有申請案件都不會過關。

    本名文亞光的「文雷在路上」來台後進行各種旅遊自拍，從台北城沿著淡水河到八里，接著南下行經漢光演習的紅色區域、甚至夜宿竹圍漁港油庫，行徑相當詭異，日前已遭移民署逮捕、收容。

    對於未來是否嚴審中國人士來台「商務交流」？梁文傑在陸委會記者會表示，該案是以「商務履約」名義來的，中國有一個網路社群軟體在招攬代辦，我們這邊有旅行社配合，現在確實有查獲。

    梁文傑指出，台灣這邊代辦的旅行社因為涉違反兩岸條例第79條，可能面臨3年以上、10年以下有期徒刑，如果還有偽造文書的話，最高是7年有期徒刑。這樣的案件其實長年以來一直都有，可以想見凡是要申請文件的就會有類似代辦，申請護照或甚麼的。

    他強調，以陸委會立場，只要被抓到，以後這家旅行社或相關負責人等，所有的申請案件都不會過關。

