成大梁文韜指洪秀柱影響游顥政治路線 游：提洪只為貼他「親中」標籤

成大教授梁文韜（右）與「去游除垢」罷團志工在南投市場掃街宣講。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/07 18:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立成大教授梁文韜繼昨日站路口、掃夜市，今天再與「去游除垢」罷團志工，在南投市場掃街宣講。他強調，台灣人需要的是清楚的民主立場，而不管游顥學生時代的恩師是誰，真正影響他政治路線的「恩師」應該是洪秀柱。游顥則表示，梁只為罷免而出來演「老師批評學生」，講洪秀柱只為要貼「親中」標籤。

梁文韜教授昨天從早到晚幫忙罷免志工，今天上午則起早再與志工到南投市場掃街宣講，對於昨天游顥陣營說「與梁文韜沒有任何交情」，他淡然看待，並指出，游顥是他政經所的學生，其唸成大政經所常胃痛，還建議游顥吃木瓜調養胃。現在不管游顥求學時代的恩師是誰，感覺真正影響游顥日後政治路線的「恩師」應該是洪秀柱。

請繼續往下閱讀...

梁文韜說，游顥支持的中配6年改4年政策、離島自經區與國際醫療專區、以及將台海緊張定義為「中國內戰」，這是讓台灣吃虧的路線，別再自欺欺人。也想以香港經驗提醒台灣的朋友，在中共底下，連狗都不如。面對中共，台灣人只能比不信任更不信任，這才是活路。

游顥今天再度強調「與梁文韜沒有任何交情」，況且認識他的人都知道他不吃木瓜，唸政經所時的確有上過梁的話，但他課堂上都在講台獨的事，梁此時跳出來演「老師批評學生」戲碼，其他罷團都有類似的劇情。此外，梁根本不認識「柱柱姊」，提到洪秀柱無非就是要幫他貼上親中標籤，事實上這段時間在地方都只說與地方有關的事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法