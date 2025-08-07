閩南狼「洗白」鍾明軒控統戰紀錄片瑕疵 陸委會：這部片是有價值的

陸委會發言人梁文傑今天指出，針對「統戰紀錄片」確實有查處一些人，這部片還是有價值的。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/07 18:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「閩南狼」陳柏源與「八炯」溫子渝公開決裂後，陳指控「八炯」搞納粹外，也拍片聲援親中網紅鍾明軒，質疑統戰紀錄片有瑕疵，當初內容被倉促丟上網。關於陸委會有無發現紀錄片的問題？陸委會發言人梁文傑今天說，確實有查處一些人，但這部片還是有價值的。

八炯所攝統戰紀錄片去年揭露，有不肖台灣業者在福建幫忙代辦申領中國身分證，聲稱可向中國貸款。陸委會事後查處發現，林金城、李東憲等人持有中國身分證件，因而註銷其台灣身分。

不過，從中國跳反的陳柏源日前指控八炯在學納粹，更在「揭開統戰紀錄片：關於鍾明軒事件的真相」最新影片中指稱，那部統戰紀錄片有些內容被倉促丟上網，我們在中共國調查時，其實海峽導報林靖東說，「他們根本不認識鍾明軒」，只是把鍾的影片拿來轉發。

陳柏源質疑，但八炯還是堅持發了，導致鍾明軒被全網圍剿，「我們到底是為了反共，還是為了流量」；陳更在影片最後向「中間選民」呼籲，罷免到底是為了反共，還是為了報復。

對於陸委會當初說「頗有參考價值」，但有無發現統戰紀錄片的問題？梁文傑在陸委會例行記者會表示，他當時說頗有參考價值，意思是這個影片提供了一些線索，至於這個影片是不是拍的盡善盡美，我想這也不太可能。不過，該片提供了一些線索，後來我們利用這些線索，也確實查處了一些人，我認為這部片還是有價值的。

