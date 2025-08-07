新北議會綠營要求侯友宜專案報告因應美國關稅 藍營反對批政治操作

新北市議會今（7）日召開程序委員會討論臨時會議程。（新北市議會民進黨團提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會今（7）日召開程序委員會討論臨時會議程，市議會民進黨團提案要求市長侯友宜針對美國關稅政策新北市因應對策專案報告。民進黨團指出，提案遭國民黨團書記長王威元反對，國民黨罔顧市民權益、阻擋市政監督。王威元則反批綠營又在進行政治操作，無視中央對關稅議題怠惰隱瞞，卻要地方背鍋。

民進黨團總召集人廖宜琨、副召蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈說，會中主席已明確裁示，只要美方關稅條件定案，中央因應措施明確後，就會請市長報告，但王威元粗暴推翻會議共識，美國關稅影響甚巨，侯友宜說新北預估4100億元銷售額會受衝擊，也聲稱4月已經做好準備，市府應說明會有哪些產業受到衝擊，以及紓困貸款申請、勞工穩定就業措施，也盼市府評估讓受衝擊產業減免課稅。

黨籍議員彭佳芸、周雅玲也批評，隔壁台北市長蔣萬安已著手準備針對美國關稅的配套措施，新北卻還在吵該不該專案報告；王威元在會中卻表示「只要中央有做，地方就可以不用做」，放棄監督市府職責，不是民代該有的態度，民進黨團爭取市府說明產業因應策略，是為了守護市民生計，呼籲國民黨團提升自身格局與責任，不要低估侯友宜的能力與決心。

王威元說，中央政府至今對關稅議題卻乏有效因應、具體說明，地方要如何在無完整資訊的狀況下貿然前往議會報告？民進黨若真認為關稅衝擊重大，又怎會至今只見藍白合作推出民間版的衝擊評估報告，而缺乏中央的通盤說明？民進黨搞了一整年大罷免，卻未記取726的民意反撲，至今仍在為第二波罷免鋪路，甚不可取。

王威元強調，中央本應率先出面說明，而非將責任推給地方政府，反過來要求侯友宜先專案報告，這是本末倒置。

