南市議員提案6億預算公款入捐款專戶 市府：恐有違法之虞

2025/08/07 18:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對多位市議員提案建請市府編列6億元補助費墊付款，並撥入「重大災害賑災捐款專戶」，台南市政府今（7）日回應，理解議會的關心，但也強調依現行《預算法》等相關規定，市府預算不得直接撥入捐款專戶，否則恐有違法疑慮。

南市府主計處表示，依據《預算法》第32條規定，各機關預算應依施政方針與計畫編列，歲入歲出要有明確項目與用途，不得隨意撥用。

另，依據《中央對地方政府補助辦法》第5條第2項第3款規定，地方政府對民間團體的補（捐）助，必須由該團體提出計畫並經審查。補助內容必須在預算書上明列對象、項目與金額。不得以定額分配或墊付款方式處理，也不得未列明補助對象就撥款提報概算。

此外，捐款專戶設立係為「接受民間自願捐款」，屬於指定用途的專戶，市款若無特定審查計畫與對象，不能以行政手段撥入此專戶，否則將違反預算規範。

截至8月4日止，市府已動用災害準備金與捐款專戶資源合計約12億元，並積極向中央爭取補助約46億元，涵蓋農損救助、住屋毀損慰問金、工程復建、清運計畫及校園災損等多項災後需求。

台南市政府強調，充分理解議會對災民救助的重視與急切心情，市府同樣以協助災民早日恢復正常生活為最高原則，災後協助工作絕不會停歇。

據了解，市議員蔡育輝建議市府提報6億補助費墊付款，轉入重大災害賑災捐款專戶，以挹注丹娜絲颱風及「0728」、「0802」水災災後補助慰問資源，該提案獲跨黨派30多位議員連署。

