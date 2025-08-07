盧秀燕訪澳洲拜會新南威爾斯州議會 因應全球經濟挑戰尋求支持

台中市長盧秀燕（左二）訪澳洲與新南威爾斯州議會進行早茶會。（台中市府提供）

2025/08/07 18:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕赴澳洲訪問的台中市長盧秀燕在駐雪梨辦事處長吳正偉陪同下，拜會新南威爾斯州議會，並與上議院議長Ben Franklin、副議長Rod Roberts以及友台小組主席Anthony Roberts舉行早茶會，除交流雙方推動民主成果外，盧秀燕特別感謝州議會對台灣的友好和支持，台中藉由城市互訪增加雙邊互動，因應全球經濟挑戰，希望未來澳洲政府也能持續給予支持。

盧秀燕在會談中為台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP）與國際民航組織（ICAO）、世界衛生大會（WHA）發聲，強調，台灣與澳洲是理念相近的民主國家，她感謝州議會對於台灣的友好和支持，台中盼藉由城市互訪增加雙邊互動，另提及因應全球經濟挑戰，希望未來澳洲政府也能持續給予支持；州議會也表達對台灣民主制度的活力和韌性印象深刻。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕會中也針對朝野互動交換意見，她提到，澳洲議會長期以跨黨派聯盟形式取得穩定多數，民主國家需要透過論辯來取得共識，州議會也認同民主制度容許不同的聲音，台澳雙方皆是重視民主，珍惜民主。

州議會友台小組主席Anthony Roberts舉例澳洲俗諺，朋友分為兩種，夏天的朋友與冬天的朋友，夏天的朋友是錦上添花，冬天的朋友是雪中送炭，時值澳洲冬季，大讚台灣與中市府訪團是冬天的朋友，盧秀燕則邀請澳方代表參加大墩美展開幕式，並邀請Franklin 議長等人未來親訪台中，感受城市文化與觀光魅力，更盼雙方於智慧製造、科技融合及永續城市等面向深化合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法