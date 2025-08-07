比亞迪夜宴政商有中國商務人士？ 陸委會：不一定是中國籍

陸委會發言人梁文傑今日強調，贊成經濟部的立場，基於國家安全、車輛安全和資訊安全，以及台灣的產業發展，對於中國品牌車用各種方式進入我國市場，都會高度審查。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/07 17:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）透過代理商太古汽車夜宴立法院總務處長廖炯志，以及立法院長韓國瑜辦公室、副院長江啟臣辦公室幕僚。關於是否有中國商務人士申請來台與會？陸委會發言人梁文傑今天說，比亞迪的人的來，不一定是中國籍，若不是中國籍，就不會進入到審查。

梁文傑指出，目前沒有查到太古集團有邀請中國商務人士來台的案子，目前是沒有比亞迪，如果是比亞迪的人來，來的人不一定是中國籍，如果不是中國籍，就不會進入到大陸地區人民來台的審查，可能是有美國籍或是什麼，就是連簽證都不用就可以進來，所以這部分還要再了解。

針對比亞迪電動車可能在泰國第三地以「騰勢」品牌來台，梁文傑說，我們立場是，中國的電動車因為受政府大量補貼生產過剩，現在價格非常低，對外低價傾銷。另外，也有資安的問題，因為電動車的聯網性質，無法確定它的安全性。一台電動車在路上開，可以收集很多訊息，這些訊息收集後放在哪、做什麼樣使用，這些都必須考慮。

梁文傑強調，基本上，陸委會贊成經濟部的立場，就是基於國家安全、車輛安全和資訊安全，以及台灣的產業發展，對於中國品牌車用各種方式進入我國市場，都會高度審查。

