即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　政治

    王義川失言遭民進黨性平部譴責 民眾黨婦女部：性平不是政治口號

    2025/08/07 17:59

    〔記者林哲遠／台北報導〕台中市長盧秀燕日前勘災，民進黨不分區立委王義川在政論節目上談及此事時，一度調侃盧所使用「2400元粉底液」，民進黨性平部今（7日）表達嚴厲譴責，並強調「我們不要厭女的台派」。民眾黨婦女委員會主委黃怡雯也跟進譴責，並強調，女性外貌不是笑點，更非嘲諷的素材，性別平等不是政治口號，而是每一個人應該共同守護的價值。

    黃怡雯指出，針對王義川在政論節目上就女性外貌的不當發言，事後有些評論對於女性的羞辱，竟能包裝成「娛樂性討論」，甚至反過來批評關心的人「聖母情勒」，這是對女性最赤裸裸的踐踏。

    黃認為，每一位女性都應該被以平等及尊重的對待，女性政治人物應聚焦在她的政績與專業，不該被公開嘲諷用什麼化妝品、穿什麼樣的衣服，這就是典型的厭女文化，這樣的語言，不只是貶低一個人，更是貶低所有女性。

    「我們不應該習慣，也不能縱容這樣的行為！」黃怡雯呼籲，無論政黨立場，女性都有不該被物化、嘲笑。尊重從來不是束縛，而是成熟社會最基本的，社會要平權，就不能對貶低女性的語言睜一隻眼、閉一隻眼，拒絕讓性別成為笑料，更拒絕讓歧視成為常態，為下一代打造更有尊嚴與公平的社會文化。

