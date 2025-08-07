為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲羈押近12個月飆髒話！黃國昌：今天才動氣 忍耐夠久了

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/08/07 18:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，迄今已遭羈押近12個月，今被提訊至台北地院出庭，卻在休庭期間情緒失控，當庭怒摔卷證、水瓶，並朝檢察官連番嗆聲，引發輿論關注。民眾黨主席黃國昌說，被禁見封口的柯文哲主席到今天才動氣，已經是忍耐夠久了，他要正告賴清德，民眾黨不會投降、更不會屈服。

    黃國昌在臉書發文指出，「沒有證據、沒有金流、只有某時地」的起訴書，加上每一個檢方傳來的證人都證明柯文哲沒有圖利、沒有貪污，結果被濫權關押將近一年。老實說，被禁見封口的柯文哲主席到今天才動氣，已經是忍耐夠久了，面對賴清德動用國家機器的追殺，那不僅僅只是他個人的不平之鳴，更是對台灣司法被賴清德搞得烏煙瘴氣最沈痛的控訴。

    批檢察官「自知理虧的小孩 哭著回家找媽媽」

    「最荒謬的是，在法庭上說不回應的檢察官，在法庭外竟找北檢發新聞稿罵被告，宛如自知理虧的小孩，哭著回家找媽媽！」黃國昌批評，檢察官難道完全沒有絲毫的自覺，鷹犬的行徑，對國家、對法治、對人權、對公平正義所造成的巨大傷害嗎？

    黃國昌喊話，「我再一次正告賴清德，台灣民眾黨不會投降、更不會屈服！我們會堅定的陪柯主席一起對抗民進黨的濫權暴政，接回清白的柯文哲。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播