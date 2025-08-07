柯文哲羈押近12個月飆髒話！黃國昌：今天才動氣 忍耐夠久了

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/08/07 18:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，迄今已遭羈押近12個月，今被提訊至台北地院出庭，卻在休庭期間情緒失控，當庭怒摔卷證、水瓶，並朝檢察官連番嗆聲，引發輿論關注。民眾黨主席黃國昌說，被禁見封口的柯文哲主席到今天才動氣，已經是忍耐夠久了，他要正告賴清德，民眾黨不會投降、更不會屈服。

黃國昌在臉書發文指出，「沒有證據、沒有金流、只有某時地」的起訴書，加上每一個檢方傳來的證人都證明柯文哲沒有圖利、沒有貪污，結果被濫權關押將近一年。老實說，被禁見封口的柯文哲主席到今天才動氣，已經是忍耐夠久了，面對賴清德動用國家機器的追殺，那不僅僅只是他個人的不平之鳴，更是對台灣司法被賴清德搞得烏煙瘴氣最沈痛的控訴。

批檢察官「自知理虧的小孩 哭著回家找媽媽」

「最荒謬的是，在法庭上說不回應的檢察官，在法庭外竟找北檢發新聞稿罵被告，宛如自知理虧的小孩，哭著回家找媽媽！」黃國昌批評，檢察官難道完全沒有絲毫的自覺，鷹犬的行徑，對國家、對法治、對人權、對公平正義所造成的巨大傷害嗎？

黃國昌喊話，「我再一次正告賴清德，台灣民眾黨不會投降、更不會屈服！我們會堅定的陪柯主席一起對抗民進黨的濫權暴政，接回清白的柯文哲。」

