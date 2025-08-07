藍委嗆入籍須剪繳中國護照是台獨 梁文傑四個字KO陳玉珍

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/07 17:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部預告修正許可辦法，未來中國人要申請定居，除繳交除籍證明外，也須繳交中國護照放棄證明。國民黨立委陳玉珍批評，「憲法」增修條文是「一中兩區」架構，要怎麼放棄憲法不認的護照，政府只想著台獨，對台灣很不好。陸委會發言人梁文傑直接以「毫無關係」反駁，強調並沒有不承認中國護照，此事是行政規定修改，與台獨毫無關係。

「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正草案規定，中國人士申請在台定居，應提出「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明公證書」。

陳玉珍批評，內政部自己違法違憲，現在「憲法」增修條文就是「一中兩區」的架構，要怎麼放棄我國憲法上不承認國家的護照？陸委會應該站出來把兩岸關係處理好，這件事不算內政部的重要業務，現在卻只想著台獨，對台灣很不好。

陸委會發言人梁文傑今日表示，兩岸條例原本就有規定，中國籍人士如果申請在台定居，要提出喪失原籍證明，也不得領用中國護照。過去30幾年來，是要求提出除籍證明，但護照這一點長期以來不容易執行。

梁文傑說明，因為中國人拿護照的比例很低，大概只有12%，兩岸人民往來也不使用護照，中國人來台是大通證，過去執行時也無法確定入籍台灣的中配有沒有護照。現在是因為有人提出疑義，質疑為何不執行護照的部分，所以內政部修正相關規定，未來須提出沒有領取中國護照的證明書。

「如果無法提出，可以用具結方式處理！」梁文傑進一步說，如果沒辦法提出證明書，或者本來就沒有申請護照，可以用「具結」方式處理，總之這是一個簡單的規定，很多人把它聯想很多，這個跟台獨沒有什麼關聯。

梁文傑強調，陳玉珍委員說我方不承認中國護照，實際上，護照就是中國所發的公文書，跟結婚證書、法院判決書是一樣的，都是代表公權力的證明文件。兩岸之間，海基會每天都在驗證大陸地區所發的公文書等，這些是每天在做的業務，我們並沒有不承認中國護照，只是兩岸互相往來、通關時不使用護照，我們是用台胞證，中國人來台是用大通證，只是這樣而已。

梁文傑直指，陳玉珍所講的狀況是對目前實務做法的誤解，舉例而言，中國似乎也不承認台灣護照，但如果大家要申請台胞證時，就會知道必須把台灣護照交給旅行社送到香港去辦理，對岸也是會看你的護照，兩邊做法其實差不多。這件事就是行政規定的修改，不會影響多數人權利，跟台獨毫無關係。

關於要求繳交放棄中國護照，實務上是否窒礙難行？梁文傑回應，如果真的拿不到對岸發的證明文件，未來就是採取「具結」方式。簡單說，簽了就代表你沒有領用中國護照，但如果以後被發現，你用中國護照來往其他國家或回大陸，這就有誠實的問題，你的定居資格、台灣身分也會出現問題，「具結」一定要誠實。

此外，若有中國人要申請定居入籍，身上也有中國護照，要如何處理？梁文傑說，「如果中華人民共和國護照有帶在身上，而你人在台灣，我們會要求你把它剪繳，如果你隱瞞或用不實方式具結，以後被我們發現，就會有相應的法律責任」。

