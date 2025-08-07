為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    惠頓以「失去川普」質疑台美關係 外交部批：與事實明顯不符

    外交部發言人蕭光偉（圖）今表示，前美國國務院顧問惠頓專文所述，明顯與台美關係事實不符。（資料照）

    外交部發言人蕭光偉（圖）今表示，前美國國務院顧問惠頓專文所述，明顯與台美關係事實不符。（資料照）

    2025/08/07 17:34

    〔記者方瑋立／台北報導〕針對前美國國務院顧問惠頓撰文聲稱台灣與川普「漸行漸遠」，外交部今天（7日）表示，相關專文內容明顯與台美關係事實不符，台美關係長期建立於跨黨派支持的穩固基礎，我方向來維持與美兩黨衡平交往，廣植人脈，與川普政府團隊溝通管道暢通。

    惠頓撰文名為「台灣何以失去川普」的評論在網路轉傳，外交部發言人蕭光偉今天說，惠頓相關專文內容明顯與台美關係事實不符，相信各界近日也已見到許多華府頗具聲望的台美關係學者主動表達專業意見，以正視聽。

    蕭光偉強調，台美關係長期建立在跨黨派支持的穩固基礎上。我方向來維持與美國兩黨衡平交往、積極廣植各界友我人脈。我方也與川普政府團隊保持暢通的溝通管道，以及密切且具建設性的互動，共同應對各種挑戰。

    蕭光偉指出，特別是台美在全球經貿供應鏈及維護區域的和平穩定等領域，一直都是重要的安全與經貿夥伴。美國政府歷經不同政黨執政，對台灣也持續展現跨黨派的堅定支持。

    蕭光偉表示，外交部將持續就雙方關切議題保持密切溝通，並在台美關係堅實友好的基礎上，持續推展強化與川普政府在各項領域的合作，深化台美互利互惠的夥伴關係。

