替代役支援災後重建復原工作 內政部累計投入近5千人力

內政部部務會報會後記者會今天安排替管中心報告「替代役協助丹娜絲颱風、0728豪雨災害救災情形及精進措施案」，與會官員包含次長董建宏（右）、役政司長沈哲芳（左）。（記者李文馨攝）

2025/08/07 17:14

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天下午召開部務會報會後記者會，次長董建宏表示，內政部在丹娜絲風災調度近5千名在成功嶺基礎訓練中的替代役警大、警專畢業生，以及各鄉鎮市區級災害應變中心轄區內役男前往災區協助災後復原外，並於0728豪雨時，調派替代役男協助疏散撤離及收容安置等工作。

內政部部務會報今天安排替代役訓練及管理中心報告「替代役協助丹娜絲颱風、0728豪雨災害救災情形及精進措施案」，與會官員包含次長董建宏、役政司長沈哲芳。

董建宏指出，這次丹娜絲颱風，成功嶺基礎訓練中的替代役警大、警專畢業生1350人，自7月14日至7月17日陸續前往災區協助，累計投入役男4280人；另統計各鄉鎮市區公所服役替代役支援，累計計投入役男652人。

役政司長沈哲芳表示，內政部自2023年開始役男「三階段、五模組」的訓練，在第一階段「基礎訓練」，役男可以獲得3個證照；第二階段「專業訓練」，依專業，如衛福部提供災民收容的訓練；第三階段「在職訓練」，役男接受4小時的訓練並測驗，最後參與演習。

沈哲芳強調，新制的替代役訓練成為民防救災的可恃民力，今年替代役的訓練人數是1萬3650名，備役為1萬6500名，今年共計有3萬名的役男將完成防災訓練，提升台灣整體的防災量能。

此外，行政院會今天通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案。董建宏說，未來將依照總統、行政院要求，弱勢戶的相關費用都由政府支出協助，儘快恢復人民的生活秩序，部分民眾選擇自己找熟識的工班進行修繕，有些則由內政部媒合完成。

