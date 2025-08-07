為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    議員跨黨派連署提案 建請南市府取消115年度補助社區、社團議長盃經費

    南市議員邱昭勝、陳秋宏、沈家鳳等共同發起提案，建請市府取消115年度各局處尚未執行之社區、社團、議長盃等補助經費，將相關預算全數挹注災區救援與重建工作。（沈家鳳服務處提供）

    2025/08/07 17:01

    〔記者王涵平／台南報導〕為集中資源投入丹娜絲颱風災後救援與重建工作，超過半數台南市議員跨黨派連署提案，建請市府將各局處115年度補助社區、社團議會議長盃之經費取消。

    南市議員邱昭勝、陳秋宏、沈家鳳等共同發起提案，建請市府取消115年度各局處尚未執行之社區、社團、議長盃等補助經費，將相關預算全數挹注災區救援與重建工作。提案獲得邱莉莉議長、林志展副議長等超過半數議員的支持，形成跨黨派共識，展現市議會全力與災民站在一起的態度。

    邱昭勝指出，市府每年編列大量預算補助各式社團活動，雖具文化及民間參與意義，然在重大災害發生後，公共資源應立即優先投入災區最迫切的需求。此次災情廣泛，部分地區甚至至今仍未完全退水，基層民眾苦不堪言，政府應展現決斷與效率，將有限財政資源集中運用在刀口上。

    3位提案議員強調，市府應立即盤點並停止撥付尚未執行之社團補助，將相關經費轉作以下項目使用：一、災區清淤與道路基礎設施搶修；二、受災民宅修繕與急難救助；三、農漁損補助與復耕支援；四、相關災後防疫與公共安全措施等。

    沈家鳳呼籲市府應放下既定預算慣性，主動調整施政方向，並將此次風災視為檢討預算配置的轉捩點，重構更具彈性與回應性的財政政策。

    陳秋宏強調，在市民最需要幫助的時候，市府與議會沒有觀望的空間，只有行動的責任。

