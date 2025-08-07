批民進黨性平部「未審先判」 卓冠廷：亂扣王義川「厭女台派」帽子

兼任民進黨中執委的新北市議員卓冠廷。（資料照）

2025/08/07 16:54

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨性平部今（7日）發布「我們不要厭女的台派」貼文，譴責黨籍立委王義川評論台中市長盧秀燕的外貌和粉底液價格。對此，兼任民進黨中執委的新北市議員卓冠廷則批評，性平部未經完整程序調查，也未給予王義川說明機會的情況下，就急忙發文譴責並扣上「厭女台派」的帽子，這種未審先判的態度令黨公職心寒，他絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。

民進黨性平部今在社群平台發文指出，王義川近日於政論節目，以嘲諷口吻評論盧秀燕的粉底液價格與外貌，性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派、超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。

請繼續往下閱讀...

針對性平部的說法，卓冠廷隨即透過臉書撰文表示，王義川在政論節目的談話，各界有討論，他都尊重。但性平部沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，更扣上「厭女台派」大帽子。

卓冠廷說，大家如果看過完整的影片，感受不一定相同，姑且不論是不是斷章取義，也不論包含王義川在內的我們所有人都可以學習變更好；請問，性平部依照民進黨內部流程開調查會議，並讓王義川親自說明，再依狀況處置，會是一件困難的事嗎？

卓進一步質疑，王義川每天在議題上大戰藍白，身上挨的刀槍還不夠多嗎？性平部因為被網友批評，尚未徵詢過當事人任何意見就切割，未審先判的態度，不會讓黨公職心寒嗎？

「再講一次，我絕不支持這種毫無高度跟專業的切割！」卓冠廷強調，不要厭女，應當是超越台派與否的社會共識，他支持；但在這件事情上直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，這樣亂扣帽子，性平部是把自己當網友了嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法