批檢扭曲證述、要求臆測想法 黃珊珊：身為法律人很痛心

柯文哲京華城案涉圖利傳喚黃珊珊出庭。（記者王藝菘攝）

2025/08/07 16:49

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地院今續審京華城容積率案，前台北市副市長黃珊珊下午出庭作證，痛批檢方刻意扭曲其證述、要求證人臆測他人想法，甚至藉列出無關問題，令身為法律人的她深感痛心。黃珊珊認為，京華城並非列管重大政策事項，北市府執政8年間的努力不該被抹煞，更不應讓所有公務員在此案件中受到污名化對待。

黃珊珊指出，自己在北市府任職3年期間，市府對於議員所有陳情事項皆有處理原則，京華城相關座談會記錄也僅屬一般行政協調事項，並非重大政策，未被列入市府列管事項。不過，她質疑，檢方卻斷章取義，扭曲她的證述為「黃珊珊認為京華城是重大案件」，因此她當庭要求補充說明。

黃珊珊批評，檢察官今日出示許多並非她負責列管的事項，甚至要求她揣測他人想法，這在法律上根本說不過去，「若要證明他人犯罪，應提出證據，而非讓證人進行臆測。」她認為，檢方接連列出不相干問題詰問證人，無非是為自己創造機會操作，令她不禁感慨，「身為法律人，看到司法體制走到這一步，我感到非常痛心。」

她也提到，自己與時任市長柯文哲共事多年，疫情最嚴重時期曾每日參與晨會與防疫會議，市府列管高達1萬8千件，這些工作對市長而言才是應該守住的，「這些個案（京華城）本就應該各局處、各單位，依職權依法行政。」

最後，黃珊珊為市府同仁抱屈表示，台北市有許多優秀的公務員，卻在此案中一一被指摘為貪官污吏，遭受不公待遇，「我曾在市府任職，對同仁的努力感到驕傲，市府八年執政的光榮不該被這樣抹煞。」她也質疑案件根本尚未釐清法律爭點，至今仍在討論《都市計畫法》第24條是否能作為容積獎勵的法源，若連違法與否都還未釐清，那憑什麼收押他（柯文哲）12個月？

