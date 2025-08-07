為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批檢扭曲證述、要求臆測想法 黃珊珊：身為法律人很痛心

    柯文哲京華城案涉圖利傳喚黃珊珊出庭。（記者王藝菘攝）

    柯文哲京華城案涉圖利傳喚黃珊珊出庭。（記者王藝菘攝）

    2025/08/07 16:49

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地院今續審京華城容積率案，前台北市副市長黃珊珊下午出庭作證，痛批檢方刻意扭曲其證述、要求證人臆測他人想法，甚至藉列出無關問題，令身為法律人的她深感痛心。黃珊珊認為，京華城並非列管重大政策事項，北市府執政8年間的努力不該被抹煞，更不應讓所有公務員在此案件中受到污名化對待。

    黃珊珊指出，自己在北市府任職3年期間，市府對於議員所有陳情事項皆有處理原則，京華城相關座談會記錄也僅屬一般行政協調事項，並非重大政策，未被列入市府列管事項。不過，她質疑，檢方卻斷章取義，扭曲她的證述為「黃珊珊認為京華城是重大案件」，因此她當庭要求補充說明。

    黃珊珊批評，檢察官今日出示許多並非她負責列管的事項，甚至要求她揣測他人想法，這在法律上根本說不過去，「若要證明他人犯罪，應提出證據，而非讓證人進行臆測。」她認為，檢方接連列出不相干問題詰問證人，無非是為自己創造機會操作，令她不禁感慨，「身為法律人，看到司法體制走到這一步，我感到非常痛心。」

    她也提到，自己與時任市長柯文哲共事多年，疫情最嚴重時期曾每日參與晨會與防疫會議，市府列管高達1萬8千件，這些工作對市長而言才是應該守住的，「這些個案（京華城）本就應該各局處、各單位，依職權依法行政。」

    最後，黃珊珊為市府同仁抱屈表示，台北市有許多優秀的公務員，卻在此案中一一被指摘為貪官污吏，遭受不公待遇，「我曾在市府任職，對同仁的努力感到驕傲，市府八年執政的光榮不該被這樣抹煞。」她也質疑案件根本尚未釐清法律爭點，至今仍在討論《都市計畫法》第24條是否能作為容積獎勵的法源，若連違法與否都還未釐清，那憑什麼收押他（柯文哲）12個月？

    黃珊珊批評，檢察官今日出示許多並非她負責列管的事項，甚至要求她揣測他人想法，這在法律上根本說不過去，「若要證明他人犯罪，應提出證據，而非讓證人進行臆測。」（記者劉詠韻攝）

    黃珊珊批評，檢察官今日出示許多並非她負責列管的事項，甚至要求她揣測他人想法，這在法律上根本說不過去，「若要證明他人犯罪，應提出證據，而非讓證人進行臆測。」（記者劉詠韻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播