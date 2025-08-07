為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    企業「選錯方向」將付出大代價！ 謝金河曝「川普下一個大局」

    美國總統川普今天宣布，將對所有輸美半導體開徵100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠就能豁免關稅。（美聯社）

    美國總統川普今天宣布，將對所有輸美半導體開徵100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠就能豁免關稅。（美聯社）

    2025/08/07 16:48

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天宣布，將對所有輸美半導體開徵100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠就能豁免關稅。財訊傳媒董事長謝金河指出，川普正在進行的下一個大計是「製造業重返美國」，接下來的世界大局是從投資中國，變成投資美國。謝金河還警告：「選錯方向的企業，一定會付出很大的代價！」

    謝金河今（7）日在臉書發文表示，今天是川普關稅大限最後的劃押日，大多數的國家關稅都抵定，台灣的暫定20%沒有異動，如果保持這樣不見得是壞。而最受大家關注的是川普宣布半導體關稅100%，乍看之下台灣完了，不過，川普總會留下後門，除了蘋果又加1000億美元，總投資額6000億美元外，川普也宣布到美國投資的企業都可以豁免，這個結果讓市場喜出望外，台積電盤後上漲近3%，股價再創1180元新高，台股也大漲556點，這幾個月的陰霾去除大半。

    謝金河指出，川普正在進行的下一個大計是製造業重返美國，如果沒有川普的雷霆萬鈞之力，這有如天荒夜談，現在加上關稅的鞭子就有威力。接下來的世界大局是從投資中國，變成投資美國！

    謝金河說，從1990年起，中國成為世界工廠，全世界的企業爭相到中國投資，中國有廉價土地，工資，勞工勤奮的優點，很快成為全世界生產基地。接下來是中國發揮生產效率的優勢打趴眾多產業，這是川普築起關稅高牆的背景。為什麼川普的關稅有威力？這是因為中國的大量生產造成產能過剩，現在最尊貴的是市場，全世界只有美國能提供大市場，於是，川普祭出關稅大刀，沒有一個國家敢不買單，川普要求對手國必須開放市場，又要求加碼到美國投資。

    謝金河表示，前些年，很多人把台積電赴美投資講成掏空台灣，「美積電」，現在看起來是對的。今天川普宣布赴美投資的企業都可以得到關稅豁免，這等於是川普向全世界喊話，只有來美國投資才可以享受低關稅，這會是未來世界新潮流。

    最後，謝金河說，川普還把重點放在洗產地的國家，連印度向俄羅斯買油，川普都要管，川普抓得很細，全球打馬虎眼的空間也變小。接下來是一個大潮，「我們將從昔日的投資中國是顯學轉變成投資美國！選錯方向的企業，一定會付出很大的代價！」

