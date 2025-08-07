為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台積電超前部署躲關稅風暴 林俊憲：國民黨應為疑美論道歉

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/08/07 17:03

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普宣布將對輸往美國半導體課關稅達100％，若廠商赴美設廠則可豁免，激勵已在美投資設廠的台積電（2330）股價大漲創新高。民進黨立委林俊憲今（7日）指出，川普台積電赴美投資是超前部署且正確的，得以避開這次關稅風暴，反觀當初反對台積電赴美、批評喪權辱國的國民黨，是否應該為「疑美論」道歉。

    林俊憲今受訪表示，川普對銷美的半導體課以重稅，證明台積電赴美投資是超前部署且正確的，先前國民黨卻批評，台積電赴美國投資是喪權辱國，甚至還要求台積電董事長魏哲家要下台。若當初聽國民黨的話，現在就該死了，國民黨就是為反對而反對，當時大力反對台積電赴美投資，現在反倒證明「還好台積電有去」。

    林俊憲說，國民黨絕對不會道歉、不認錯，一樣照罵，做什麼都罵，但其實國民黨對美國最敏感，因為他們要做的，就是中共煽動風向的「疑美論」。中國很清楚要讓台灣有「疑美論」，若台灣人不信賴美國，台美之間出現任何矛盾，得利的就是中國。

    林俊憲強調，大家很清楚，做任何事情要理性判斷，絕對不能像國民黨一樣，為了反對而反對」；而他質問國民黨和國民黨主席朱立倫，台積電是否因為當時赴美投資，剛好得以避開這次關稅風暴？請問國民黨，是不是應該要出來道歉。

