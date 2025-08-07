王鴻薇具名檢舉王義川政論節目言行歧視女性 NCC：將儘速辦理

國民黨立委王鴻薇今在臉書貼文表示，她已向NCC檢舉民進黨立委王義川在節目上發表歧視台中市長盧秀燕的言論。（擷取自王鴻薇臉書）

2025/08/07 16:36

〔記者林志怡／台北報導〕民進黨立委王義川近期在政論節目中批評台中市長盧秀燕，嘲笑盧秀燕整臉全妝勘災，並有各種不雅動作，引起外界不滿，國民黨立委王鴻薇怒批王義川歧視女性，國家通訊傳播委員會（NCC）卻以沒人檢舉為由，沒有第一時間處理，並具名向NCC檢舉王義川。NCC表示，接獲檢舉後會儘速辦理。

王義川近期在政論節目中，與主持人李正皓拿民進黨代理秘書何博文清淤照與盧秀燕勘災照對比，嘲笑盧秀燕以整臉全妝狀態前往勘災，更稱不花妝就是用「雅詩蘭黛粉持久粉底液」一瓶這麼小罐賣2400元，且王義川過程中比出各種不雅動作嘲諷。

王鴻薇怒批，此類歧視女性、年齡、妨礙風化的政論節目已經引起民眾不滿，NCC卻因無人檢舉，沒有任何動作，她已經向NCC具名檢舉，政論節目中拿女性政治人物化妝來訕笑，內容更有歧視女性與年齡狀況。

NCC主秘黃文哲表示，針對內容違規，NCC採取事後處理機制，平時並不會主動監看或審查人民言論，對於這次事件，NCC接獲檢舉後，會儘速辦理，且案件涉及價值判斷時，還有事實查證、公共利益等需要進一步評估，因此會進入內容諮議委員會進行討論，完備後再由諮議會處理。

黃文哲也強調，據大法官第744號解釋，言論自由分「事前審查」與「事後追懲」，前者意味著政府可用各種手段禁止或限制言論發表，後者則是在言論發表後，如有違反法律規定再依法進行裁處的作法，台灣作為民主國家，保障人民的言論自由，因此對於此類節目內容，是以「事後追懲」方式處理。

