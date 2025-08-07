台灣選民親中化？藍白合2028勝算高？ 小笠原欣幸這樣說……

日本政治學者、現任清大榮譽講座教授小笠原欣幸。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免以挺罷方完敗收場，外界不少人解讀親中勢力在台灣增加，甚至是台灣選民親中化，但長期觀察我國政治局勢的日本政治學者、現任清大榮譽講座教授小笠原欣幸反駁此觀點，直言台灣民意以「維持現狀」為壓倒性多數，這次即使是在野黨拿下勝利，也不意味著台灣人願意走向統一，未來的選舉中，如果有任一政黨想將台灣帶向統一的道路，都會遭選民唾棄。不過小笠原教授也坦言，從這次大罷免投票的經驗來看，藍白若順利整合，民進黨在2028總統大選恐屈居劣勢。

小笠原欣幸近日接受《新聞周刊日本版》（Newsweek Japan）主編長岡義博專訪，談論台灣在726大罷免的政治局勢變化。長岡義博提到，726投票同意票有42.5%，不同意是57.5%，小笠原表示，這次發起罷免的24個選區都國民黨的優勢選區，出現這樣的比例並不意外，要評估這個結果，需要與去年1月的大選來進行比較，從數據上看，相較去年投票給民進黨賴清德的人，這次同意罷免的人數比例其實有增加。另一個值得注意的點是，去年國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲各自出線角逐總統大位，並且都獲得一定的得票，這次藍白合作成功幫助藍委挺過危機，但不同意罷免票比侯、柯2人當時加起來的得票比例還要低。

長岡義博接著提問，726的結果是否意味著台灣選民是否親中化？台灣小笠原直言，台灣民意現在還是以「維持現狀」為壓倒性多數，未來無論哪個政黨想要執政，都會以「維持現狀」為基礎來制定政見，如果偏離此一方向，就會全盤皆輸，這一點到現在都沒有改變；而且從政大選舉研究中心今年7月公布的調查顯示， 支持統一的比例完全沒有增加，因此基本上可以斷定台灣的認同結構沒有改變。

不過小笠原話鋒一轉，「雖然目前沒有改變，但問題是在野黨在這次大罷免取得最後的勝利，在野黨與中國對話的態度積極，執政黨則是盡量保持距離，如果接下來還是在野黨主導，認同結構就可能發生變化，例如通過擴大與中國交流的政策，或者地方政府更積極與中國接觸，也就是說台灣與中國的距離不排除在未來發生改變。」小笠原表示，執政黨對內在這次關係到政府命運的大罷免中大敗，外部環境也很糟糕，聲勢大振且在立法院佔多數的在野黨，在國會更加猛烈的抨擊執政黨，「我認為民進黨及賴政府如果不重新制定戰略，挽回下滑的支持度的話，處境將會非常艱難。」

長岡義博也問到2028總統大選，「屆時國民黨或民眾黨，或者國民黨聯合民眾黨，他們勝出的可能性比較高是嗎？」小笠原保守回應道，「不，也不能說比較高。因為政治非常複雜，為了準確傳達，現在執政黨和在野黨的力量是勢均力敵的，這才是正確的說法。我想這種勢均力敵的局面將持續到明年的縣市長選舉，然後到2028年的下一次總統大選。從這次罷免投票的經驗來看，在野黨如果整合，絕對有勝算。所以他們很可能會整合，形成一對一的對決。到時候會怎麼樣？這就必須密切關注中國的動向，以及台灣執政黨和在野黨整合後的候選人會提出什麼樣的政見。」

最後小笠原指出，這次大罷免的結果對於賴政府而言是一次巨大的打擊，接下來的重點是如何恢復元氣，「我想在野黨將在一段時間內掌握主導權。與此同時，我非常關注中國動向，中共會以各種形式干預台灣選舉是極為明顯的，例如去年總統大選他們招待里長去中國旅遊，試圖讓他們支持特定政黨，還有透過網路擴大影響力的資訊戰、間諜滲透等等，這些在台灣都有具體的案例，也都有確鑿的證據。但我要再次強調，台灣的民意並沒有增加對統一的支持。這意味著在野黨如果考慮到下次選舉，絕對不可能說他們支持統一。如何定位與中國的距離，這在台灣一直是一個討論的焦點，而這也將成為下次選舉的重點。」

