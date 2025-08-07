為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台灣正失去川普？ 胡采蘋看到這消息後調侃：簡直世間第一大好人！

    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    2025/08/07 17:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前美國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）近日發表以「台灣如何失去川普」為題的文章，指稱台灣政策讓台灣與美國總統川普（Donald Trump）漸行漸遠，引發外界熱議。對此，財經網紅胡采蘋調侃，按該文章所言，川普應該是很厭惡台灣，在這種狀況下還給台灣20%關稅，且特別點名台積電赴美投資可豁免晶片關稅，「川普簡直是大善人吶！」

    上週五（1日）宣布台灣對等關稅20%（台灣持續與美協商爭取更低稅率）之後，川普美東時間6日又宣布，未來將對所有輸美晶片和半導體徵收100%關稅，但那些在美國建造或已經承諾建造工廠的公司，將得以豁免，且他也再度點名台積電對美投資一事，雖然與台積電宣布的金額有出入，但川普一席話被解讀對台積電是利多，相當於零關稅，今天（7日）台股開盤，台積電發爐飆出新天價。

    對此，胡采蘋提及最近被疑賴、疑美派瘋狂轉傳的「台灣如何失去川普」一文，「其實我看完那篇罵台灣如何失去川普的文章以後，覺得還滿感動的，如果那篇文章講的都是真的，川普能在這麼厭惡台灣的情況下，還給台灣20%關稅，那簡直是大善人吶！而且他一直說要課100%晶片關稅，在大家慢慢覺得可能會只剩15%-20%晶片稅的情況下，竟然開出來是只要到美國投資晶圓廠就0%，霎那間簡直是世間第一大好人了，台灣偷走美國晶片、台灣這麼惹人厭，結果台灣的公司得到了0%晶片關稅！」

    她接著說：「這個世界上你對人的喜歡或厭惡都不是太重要的事情，最重要的是大結構與自身的實力，即使是川普如此喜怒無常之人，他也知道台灣和半導體產業的重要性；即使是他不斷說習近平是他朋友，他的孫子孫女都會背唐詩，中國的關稅還是那麼高。」

