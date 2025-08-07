柯文哲出庭大暴走罵髒話 北檢嚴正譴責

台北地方法院7日審理京華城案，提訊前台北市長柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/07 16:19

〔記者王定傳／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今上午傳喚北市府前副秘書長李得全作證；不過休庭期間，前民眾黨主席柯文哲卻突然情緒失控，站起身衝著坐在對面3名檢察官破口大罵，期間更怒摔資料、水瓶，「X！去跟賴清德講，我絕對不會投降、不會屈服！」；對此，台北地檢署表示，對於柯文哲對蒞庭檢察官的非理性言詞及舉動，表達嚴正譴責。

北檢表示，依「法官法」第86條第1項明定，檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，為維護社會秩序的公益代表人，因此，檢察官依法於法院執行公訴職務，其人身安全與執行職務的阿尊嚴，應受保障。

北檢表示，參與訴訟的當事人，均應理性進行法庭上的攻防，對於起訴事實或法律適用的爭執，亦應透過訴訟程序具體提出、主張及論辯，由法院為公正客觀的裁判，方為正辦；北檢嚴正譴責當事人以非理性的言詞或舉動，恣意對實行公訴的檢察官做人身攻擊，並呼籲當事人應遵守法庭秩序，以維護理性、安全的訴訟環境。

柯的律師鄭深元、檢察官廖彥鈞詰問完李得全後，審判長於10時27分宣布休庭10分鐘，法官退庭後約5分鐘對著檢察官破口大罵，甚至有甩桌上資料、塑料水瓶等行為，期間反問「我是會貪污的人嗎？」見坐在對面的檢察官林俊廷點點頭，柯見狀更是抓狂，以台語怒罵「你擱給恁背點頭，幹，你是不是（檢察官）林俊言的小弟？林俊言現在就是靠辦我升官！」

