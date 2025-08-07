憲法法庭裁判對立院無拘束力？法學教授張嘉尹：很大的錯誤

立法院去年5月底在青鳥行動的抗議聲浪下，表決三讀通過國會擴權法案。（資料照）

2025/08/07 16:09

〔記者李文馨／台北報導〕立法院法制局4日公布報告直稱大法官解釋結果應不具憲法位階，不能對立法機關課以立法義務，也不能拘束立法方向。對此，東吳大學法律學系專任特聘教授張嘉尹今天受訪認為，這是很大的錯誤，筆者可能不太了解我國憲法與司法院大法官歷來的實務運作，強調憲法賦予司法院解釋有權拘束立法院，而大法官長期態度認為不可重複立法。

由法制局長郭明政領銜公布的報告有六項主張，第ㄧ，憲政機關應不得侵害各該憲政機關之權力核心領域；第二，倘司法違憲審查制度未充分尊重民意機關多數合議決定，立法機關重複立法捍衛憲法職權，自容有討論餘地；第三，大法官會議解釋應僅具有法律位階；第四，釋憲者並無法拘束立法者再次為相同內容的立法；第五，違憲審查應注意司法自制及審查密度；第六，憲政機關於憲法賦予之職權範圍內享有不受干涉之政治特權

張嘉尹接受本報訪問時說明，雖然只有憲法才有「憲法位階」，但憲法規定司法院解釋憲法，且法律不可牴觸憲法，若法律牴觸憲法產生疑義由司法院解釋；換言之，若法律牴觸憲法，而其最終解釋者就是司法院大法官，憲判解釋當然可以拘束立法院，且大法官從釋字185號解釋起就不斷重申，「本院所為之解釋，有拘束全國機關機制的效力」。

張嘉尹表示，「拘束立法院」有兩個層面的涵義，第一，法律被大法官宣告違憲，除了拘束全國機關與人民，立法院也無從主張該法有效，如去年的國會職權行使修法；第二，大法官解釋或憲法法庭裁判，對立法院的未來有無拘束力，在學理上稱為「重複立法禁止」，而大法官長期以來所持的態度與見解都認為不行。

對於報告主張，釋憲者對於當屆立法院多數議決通過的法律，原則上僅就代議補強或低密度審查方式，以尊重最高民意機關行使立法權的權力。張嘉尹說，這是很大的誤會，就我國而言，大法官早已發展出一套完整的審查架構，借鑒了美國聯邦最高法院的三重審查標準，至於要採取較低密度、較不干涉的審查，還是採取高密度、較嚴格的審查，要視案件事實而定。

