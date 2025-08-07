批王義川節目言論歧視盧秀燕 王鴻薇向NCC檢舉

國民黨立委王鴻薇今在臉書貼文表示，她已向NCC檢舉民進黨立委王義川在節目上發表歧視台中市長盧秀燕的言論。（取自王鴻薇臉書）

2025/08/07 15:48

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委王義川在政論節目中批評台中市長盧秀燕，使用2400元的粉底液全妝勘災。國民黨立委王鴻薇今表示，這樣歧視女性、年齡以及妨害風化的節目內容，國家通訊傳播委員會（NCC）竟以沒有人檢舉為由，至今沒有任何動作；NCC如果一定要有人檢舉才停止裝睡，她已具名檢舉，NCC不要再推拖拉。

三立8月5日政論節目中，主持人李正皓、王義川拿民進黨代理秘書何博文清淤照與台中市長盧秀燕勘災照對比，雙方嘲笑盧秀燕勘災過程整臉全妝，不花妝就是用「雅詩蘭黛粉持久粉底液」一瓶這麼小罐賣2400元，王義川在節目上還比出各種不雅動作嘲諷。

王鴻薇表示，這樣歧視女性、年齡以及妨害風化的「政論節目」內容，已經引起國人公憤，沒想到NCC竟然以沒有人檢舉為由，到現在都沒有任何動作，政府機關這樣縱容綠媒，這樣的行徑更讓國人不能接受。

「如果欠人檢舉，那就讓王鴻薇來」，王鴻薇說，剛剛她具名向NCC檢舉，政論節目中拿女性政治人物化妝來訕笑，內容更有歧視女性與年齡狀況。涉嫌違反「廣播電視法」第二十一條規定，NCC還能再裝睡嗎？

