民進黨罷免說明會竹北場爆棚 新竹人憂教育、醫療資源受衝擊

立委范雲與民進黨新竹縣黨部及「撕除惡銘」罷團，昨晚攜手舉辦「新竹要光明：面對面說明會」竹北場，吸引約120名民眾到場，讓黨部爆棚。（立委范雲辦公室提供）

2025/08/07 15:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕立委范雲與民進黨新竹縣黨部及「撕除惡銘」罷團，昨晚攜手舉辦「新竹要光明：面對面說明會」竹北場，吸引約120名民眾到場，讓黨部爆棚，人流外溢至門外走道；范雲偕同立委張雅琳、民進黨發言人吳崢和新竹縣黨部主委鄭朝方等人共同呼籲，為了更光明的新竹，823罷免投同意；為了所愛的家園，核三重啟公投請投不同意。

國立陽明交通大學助理教授曾聖凱表示，林思銘毀憲亂政是因為他刪除了監察院96%的預算，企圖癱瘓監察院，目的就是要讓政府不受監管。看看竹北的天坑案，如果不是監察院，這個案子就要繼續被新竹縣政府輕輕帶過，讓建商肆意妄為，罔顧消費者甚至市民的生命財產安全！

罷團志工Jamie則是分享，令新竹父母煩心的國高中入學，教育部核定4年增班計畫，預計增加近1700名公立高中名額以紓解學生升學及通勤壓力。財劃法修改後竹縣雖增加185億，卻也削減了中央對此地區國立高中補助，此舉影響教學資源的適足性，對重視教育的新竹父母來說猶如重賞一巴掌。

罷團志工Yuki憂心，在中配六改四的衝擊下，我國的健保、醫療資源將被中國人排擠，孩子們恐將面臨看診等7天、病房等3個月、開刀等半年的窘境；同為新竹出生的林思銘，竟然大力支持這種損害就醫權利的法案！

對於核三重啟，范雲表示，藍白最常講電不夠、核電比較便宜。但是核三停機前，核電只佔台灣整體發電百分之3；若要加入核廢料處理，核電成本其實非常高。重啟核三公投試圖令台灣努力許久的能源自主走回頭路，完全不合理，請大家投下公投不同意。

鄭朝方表示，中央原規劃投入的建設經費，卻因立法院的刪減凍結而延宕，地方多項工程出現資金缺口。立法委員應是地方的後盾，卻看不到林思銘委員為新竹縣發聲。現在這個倒數的關鍵時刻，唯有團結行動，才能改變現況，讓資源真正用在人民需要的地方，拜託大家823出門投下同意罷免。

立委范雲表示，重啟核三公投試圖令台灣努力許久的能源自主走回頭路，請大家投下公投不同意。（立委范雲辦公室提供）

民進黨發言人吳崢指出，中央黨部強化陸戰全力支援竹二選區，與罷團和民眾一起來打這場仗。（立委范雲辦公室提供）

