為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    726罷免失敗代表台灣民意靠攏親中？ 台聯：借題發揮

    台聯黨主席周倪安。（資料照）

    台聯黨主席周倪安。（資料照）

    2025/08/07 15:49

    〔記者林哲遠／台北報導〕726首波大罷免以失敗告終，台聯黨今日指出，在大罷免結束後，外媒、前總統馬英九在內的親中人士皆指出台灣民意向親中靠攏，更出現要求賴清德總統向中國卑躬屈膝的見解，此類言論顯然是借題發揮，想引導執政黨步入岐途。

    台聯黨主席周倪安表示，罷免固然是民意的展現，而罷免失敗的原因，向來是需要「候選人」為主體的政治行動，在以藍營政治人物為主角，而缺乏「對手戲」的政治舞臺上，罷免一方的論述當然難以開展。此為罷免戰在過去歷史經驗裡，對被罷免者有先天利多的特性。

    周倪安認為，遍查執政黨所引起的民怨，諸如台聯在選前即警示，勞動部變相延續巴氏量表、環境部浪費公帑擴增男女混合廁所等左傾政策；不分區立委推動反歧視法，已讓相當多本土選民感到憂心甚至憤怒，中間選民感到反感。至於短期事件如關稅、風災救援的處理，都是可以檢討是否有影響罷免結果。

    「將罷免戰的失敗，歸咎於人民不再抗中，這並非正確的解讀。」周倪安強調，眾所周知，中共的灰色作戰襲擾，以及對台灣各項參與在國際參與的打壓，乃至於無故扣押台灣人的暴行，近年來越來越嚴重，沒有一個生活在自由民主環境的台灣人能夠接受。

    周倪安重申，選民對於內政方面的缺失，敏感度高於國際局勢的緊張，這是政治的現實，但也正是基於此定律，台聯黨認為，罷免失敗不應該錯誤及簡化解讀台灣民意是親中勢力勝利。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播