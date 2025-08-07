726罷免失敗代表台灣民意靠攏親中？ 台聯：借題發揮

台聯黨主席周倪安。（資料照）

2025/08/07 15:49

〔記者林哲遠／台北報導〕726首波大罷免以失敗告終，台聯黨今日指出，在大罷免結束後，外媒、前總統馬英九在內的親中人士皆指出台灣民意向親中靠攏，更出現要求賴清德總統向中國卑躬屈膝的見解，此類言論顯然是借題發揮，想引導執政黨步入岐途。

台聯黨主席周倪安表示，罷免固然是民意的展現，而罷免失敗的原因，向來是需要「候選人」為主體的政治行動，在以藍營政治人物為主角，而缺乏「對手戲」的政治舞臺上，罷免一方的論述當然難以開展。此為罷免戰在過去歷史經驗裡，對被罷免者有先天利多的特性。

請繼續往下閱讀...

周倪安認為，遍查執政黨所引起的民怨，諸如台聯在選前即警示，勞動部變相延續巴氏量表、環境部浪費公帑擴增男女混合廁所等左傾政策；不分區立委推動反歧視法，已讓相當多本土選民感到憂心甚至憤怒，中間選民感到反感。至於短期事件如關稅、風災救援的處理，都是可以檢討是否有影響罷免結果。

「將罷免戰的失敗，歸咎於人民不再抗中，這並非正確的解讀。」周倪安強調，眾所周知，中共的灰色作戰襲擾，以及對台灣各項參與在國際參與的打壓，乃至於無故扣押台灣人的暴行，近年來越來越嚴重，沒有一個生活在自由民主環境的台灣人能夠接受。

周倪安重申，選民對於內政方面的缺失，敏感度高於國際局勢的緊張，這是政治的現實，但也正是基於此定律，台聯黨認為，罷免失敗不應該錯誤及簡化解讀台灣民意是親中勢力勝利。

