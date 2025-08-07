民眾黨：台美關稅20％生效 賴政府談判搞黑箱、補考交白卷

美國總統川普。（路透）

2025/08/07 15:50

〔記者林哲遠／台北報導〕美國日前公布台灣適用關稅「暫時性稅率」20%，今日中午生效。民眾黨表示，目前沒有任何訊息顯示關稅有調降的空間，反而不斷看到川普總統釋放各種訊息，而賴清德總統跟執政團隊卻狀況外，只能用「暫時性」關稅來跟國人爭取補考時間，至今卻毫無進展，根本就是談判搞黑箱、補考交白卷，賴總統的暫時話術還要騙國人多久？

民眾黨批評，自從上週美國政府公布台灣關稅20%已一週，而我國政府依舊無法給國人清楚交代，究竟20％關稅要「暫時」到何年何月，但從今日起，台灣輸美關稅多出主要競爭對手日本、韓國5%，對百工百業來說，這個「暫時」簡直度日如年，賴政府根本束手無撤，至今仍以拖待變，持續用保密協議包裝黑箱。

「國人要不到答案，反而天天聽到政府部門練肖話！」民眾黨再批，行政院秘書長龔明鑫說「企業海外投資不代表外移」、經濟部長郭智輝狀況外說「川普假訊息」，荒腔走板的發言說明了執政團隊只剩一張嘴，靠美化、內宣的方式，用包裝過的語言欺騙國人，掩蓋真相，但面對高關稅挑戰，可不容許官員們當賴皮、耍嘴皮。

民眾黨呼籲，請賴政府說清楚講明白，20％關稅是否暫時變永久，萬萬不可以黑箱作業的方式，未審慎評估各行各業所受的衝擊，就送入國會，那就真正坐實了賴清德所領導的政府就是他口中的獨裁政府。

