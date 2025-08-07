為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭文燦案第8次準備程序庭檢辯針鋒相對 審判長勸「不要吵架」

    前海基會董事長鄭文燦（右）開庭結束後離開桃園地方法院。（記者周敏鴻攝）

    2025/08/07 15:39

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收受賄賂500萬元，協助9.12公頃農地自辦重劃案，桃園地方法院今再開第8次準備程序庭，檢辯雙方針鋒相對，鄭指檢方對案情解讀有許多錯誤，檢方則批評鄭的辯護人刻意抹黑，讓審判長孫立婷忍不住勸道：「不要吵架」。

    鄭文燦被控收賄協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」旁的農地自辦重劃案，被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴，並具體求刑12年；鄭的辯護人說，桃檢的起訴書於去年8月26日完成，但2017年1月6日、3月31日在內的會議記錄錄音檔案，檢察官陳嘉義都在去年8月23日完成複勘，竟比檢事官勘驗還早2到3天、而距離起訴書完成也僅有3天。

    針對2017年9月7日、鄭文燦途中加入的會議紀錄錄音檔案中，檢方指出，鄭在會中說「要以大人跟小孩、小孩抱著球過河」方式申請行政院專案核定，就是為了護航；從會議時序來看，2017年9月14日被告廖俊松將500萬元送到鄭官邸後，桃市府才展開「以國家重大建設來申請同意辦理都市計畫變更」程序，鄭因被監聽於2018年8月間退錢，雙方才停止合作，「計畫到一半就不算犯罪嗎？」

    鄭文燦強調，「檢察官是人不是神」，檢方對案情解讀有許多地方錯誤，他相信檢方不是惡意扭曲；廖俊松父子始終沒拿到百分百地主的同意書，他未曾幫對方解套；至於小孩抱球過河的比喻，檢方毋須擴大解釋。

