為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    考選部公布新一年度國考規劃 護理師考試持續辦理3次

    考選部今公布115年國家考試期程。（資料照）

    考選部今公布115年國家考試期程。（資料照）

    2025/08/07 15:33

    〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院今召開第14屆第32次會議，考選部以「115年度國家考試期日計畫規劃情形」為題進行業務報告，規劃明（115）年國家考試辦理20種次考試，其中公務人員考試9種次、專技人員考試9種次、公務人員與專技人員考試（司法官及律師）同時舉行1種次、國防法務官考試1種次，後續將依典試法及各項考試預定工作進度，依序辦理各階段試務工作。

    考選部表示，為應數位化時代為國取才的考試趨勢，持續擴大推動電腦化測驗，115年將新增驗光師、驗光生類科；另司法官及律師第二試將實施電腦化測驗，原設台北、高雄考區，115年增設台中考區，考區設置與第一試相同。

    此外，考選部為回應護理人力需求，115年將持續辦理3次護理師考試，以增補護理專業人力，提供民眾優質的醫療服務品質，其中第3次護理師考試亦將採行電腦化測驗。

    考選部說明，國家考試目的在甄拔國家及社會所需人才，各項考試類科多元廣泛，歡迎有志加入公職行列或取得專業證照之民眾把握機會，踴躍報考，有關115年各項考試訊息請至考選部全球資訊網查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播