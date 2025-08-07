為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國會擴權法案恐復辟 賴中強提「三大招」反制

    經民連智庫召集人賴中強。（資料照）

    2025/08/07 15:38

    〔記者林哲遠／台北報導〕立院法制局近日發布報告指稱，憲法判決的拘束力存在疑義，主張「立法者主動重新立法以體現新民意」，遭疑是為藍白推動「國會擴權2.0」做鋪陳，相關擴權法案恐復辟。經民連智庫召集人賴中強今受訪提出「三大招」反制之道，就是司法權、立法權及公民權。

    賴中強接受本報訪問時指出，法制局這份報告是一個非常負面的訊息，憲法法庭先前已宣判「立法院職權行使法」、「刑法」增訂「藐視國會罪」已違憲，那違憲不會因為立法院再通過一次就變成合憲，法制局的見解相當令人震驚，若真的照這個方向走，就擺明立法院想趁著憲法法庭被癱瘓，要把違憲條文再通過一次，是在顛覆民主體制。

    「我們必須提醒藍白立委真的要三思，不要錯誤曲解本次大罷免投票的結果，並未給他們這樣的授權」，賴中強警告，若遇到這樣的狀況，無論行政部門、憲法法庭或是民間都要審慎的來思考如何面對接下來的局面。

    賴中強認為，憲法法庭是不是應考慮盡快恢復運作，讓違憲審查的功能、憲法守護者的角色，不會因為濫權立委的行為而癱瘓，應由大法官來宣告，不受「憲訴法」違憲癱瘓憲法法庭的拘束。若未來有明確違憲的案子，即便憲法法庭現在只有8位大法官，也應要勇敢地站出來維護憲法尊嚴。

    就立法權問題，賴中強呼籲，在這種狀況下，總統、行政院長應認真來考慮，拒絕公布法律、拒絕副署這個經民連先前曾提議過的選項；在民間部分，台灣公民陣線等公民團體也會思考進一步的公民運動抗爭的策略，不排斥用非暴力抗爭的方式來阻止立法院明顯違憲地，再次通過違憲的法律。

