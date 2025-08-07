為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    張善政率團拜會宮城縣知事村井嘉浩 交流運動外交、農業及觀光

    桃園市長張善政率市府訪問團拜會宮城縣知事村井嘉浩。（桃市府提供）

    桃園市長張善政率市府訪問團拜會宮城縣知事村井嘉浩。（桃市府提供）

    2025/08/07 15:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政率團訪問日本，今（7）日前往宮城縣廳，拜會宮城縣知事村井嘉浩，雙方就運動外交、農業合作及觀光推廣等多項議題深入交流，張善政表示，期待未來宮城、桃園有進一步的互動交流，擴大合作面向，共同促進雙方城市發展。

    張善政表示，桃園市是「樂天桃猿 」（Rakuten Monkeys）棒球隊的主場，宮城縣則是東北樂天金鷲隊（Tohoku Rakuten Golden Eagles）的主場，2座城市都熱愛棒球，雙方可以在體育方面有更多的交流合作。

    張善政提到，宮城和桃園除了棒球的共通點，宮城縣稻米也非常知名，「笹錦」及「一見鍾情」2款稻米馳名全日本，而桃園是北台灣的糧倉，擁有優質稻米，並有「黑毛豬故鄉」美譽，桃園黑豬肉鮮嫩美味，宮城、桃園雙邊未來可就智慧農業及農業轉型等議題彼此經驗交流、借鏡學習。

    日本宮城縣知事村井嘉浩表示，宮城縣的名取市及岩沼市將與桃園市簽署觀光與產業經濟合作備忘錄（MOU），此合作案對雙邊都有助益，未來宮城縣將持續強化與桃園市的城市交流，並協助名取市及岩沼市推動落實MOU，促進雙方共創更多合作機會。

    市長張善政致詞時表示，宮城、桃園雙邊未來可就智慧農業及農業轉型等議題相互借鏡學習。（桃市府提供）

    市長張善政致詞時表示，宮城、桃園雙邊未來可就智慧農業及農業轉型等議題相互借鏡學習。（桃市府提供）

    宮城縣知事村井嘉浩肯定宮城縣名取市及岩沼市與桃園市簽署觀光與產業經濟合作備忘錄（MOU），未來亦將持續強化與桃園的城市交流。（桃市府提供）

    宮城縣知事村井嘉浩肯定宮城縣名取市及岩沼市與桃園市簽署觀光與產業經濟合作備忘錄（MOU），未來亦將持續強化與桃園的城市交流。（桃市府提供）

