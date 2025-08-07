為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    竹市青年租金加碼、凍卵補助執行不到2成 議員批高虹安政策失敗

    新竹市凍卵補助政策連續2年預算執行率僅為15.8%與13.6%，顯示需求評估不足，達不到實質效果。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市凍卵補助政策連續2年預算執行率僅為15.8%與13.6%，顯示需求評估不足，達不到實質效果。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/08/07 15:13

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市涉貪停職的市長高虹安任內主推青年租金加碼補貼與祝妳好孕凍卵補助政策，市議員曾資程依據113年度審計室報告指出，這兩項政策的預算執行率皆不到2成，顯示市府缺乏完整評估與有效執行，實質成效遠不如宣傳所言，是浮編預算及欺騙市民。

    曾資程說，依審計室資料，青年租金加碼補貼從112年9月實施以來，到113年底僅核定補助265件，2年分別編列預算1216萬元與2400萬元，實際支出僅73萬與146萬，執行率僅約6%，嚴重偏低；除因補助條件設限過嚴，政策規劃未貼近青年租屋實況，也導致預算空轉。而凍卵補助計畫，市府原估每年可補助上千人進行檢測與凍卵，卻僅完成檢測668人（112年）與520人（113年），凍卵更僅86人與44人，預算執行率僅為15.8%與13.6%，顯示需求評估不足，達不到實質效果。

    曾資程表示，市府若真心要改善青年居住與女性生育問題，應從制度設計、實務需求、宣導推廣全面檢討，不是只對媒體鏡頭喊政績。市民要的是有效的政策，不是空洞的口號，呼籲市府調整方向，讓資源真正用在對的人、對的地方；好比學生考試說要考100分，結果每科都考不到20分，顯示一開始就準備錯誤的方向，才會導致失敗的結果。

    對此，市府暫回應，每項政策皆會透過宣傳及提高補助條件進行優化調整，會再加強宣傳及滾動檢討。

    新竹市青年租金加碼補貼連2年執行率僅約6%，嚴重偏低，除因補助條件設限過嚴，政策規劃也未貼近青年租屋實況。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市青年租金加碼補貼連2年執行率僅約6%，嚴重偏低，除因補助條件設限過嚴，政策規劃也未貼近青年租屋實況。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市青年租金加碼補貼與凍卵補助政策連續2年的預算執行率不到2成，挨批淪口號，市議員曾資程酸停職市長高虹安兩大政策都失敗。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市青年租金加碼補貼與凍卵補助政策連續2年的預算執行率不到2成，挨批淪口號，市議員曾資程酸停職市長高虹安兩大政策都失敗。（資料照，記者洪美秀攝）

