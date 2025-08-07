藍白吵著看關稅機密卻「落跑」 吳思瑤：盼朝野合作支持國家

台灣面臨台美關稅談判等挑戰，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今呼籲朝野合作一起支持國家。（記者方賓照攝）

2025/08/07 14:47

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（7）日召開秘密會議，供立委閱覽台美關稅談判保密協議內容。民進黨團幹事長吳思瑤指出，執政黨史無前例主動揭露，希望朝野合作一起支持國家，但藍白立委吵著要看卻落跑，最先吵著要交出保密協議的民眾黨立委黃國昌則完全沒出現，「是怎樣？沒直播就不會開會？」

美國總統川普宣布對半導體課徵100％關稅，在美設廠的企業可望豁免。國民黨主席朱立倫則認為，232調查尚未公布最終結果，但此舉已對台灣晶圓代工、IC設計、伺服器等核心供應鏈構成重大壓力，必將撼動全球科技布局，呼籲賴政府扛起責任、停止搞內鬥。

請繼續往下閱讀...

對此，吳思瑤受訪表示，川普對232條款的最終決定，以及對半導體的課稅數額，都還需要確認。但目前川普對外揭示的訊息，值得參照的是，只要與美國合作，在美國設廠、投資，關稅上享有較好的條件，這也是台灣所具備的優勢。

吳思瑤說，台積電在美國的投資，並非僅為了深化台美未來在AI供應鏈合作，讓彼此更有益、更有力，也是為強化台灣半導體產業、向世界布局，非常重要關鍵的切入點。台灣最終的關稅與232條款有高度連結，台灣要發揮最強的優勢，半導體產業必須承擔更大的挑戰。

吳思瑤強調，台灣作為美國第6大貿易逆差國，在後續的談判上，朝野應當一起支持國家，如同今天主動公開與美國關稅談判的文件，可以公開的、應該報告的，都是基於尊重國會的前提下進行，期待朝野合作、一起支持國家。

此外，吳思瑤在社群平台發文指出，執政黨史無前例，「台美關稅保密協議」公開提供立委閱覽，循慣例以秘密會議進行。藍白立委吵著要看又不看，今天到場又落跑；而最先吵著要交出保密協議的黃國昌則完全沒出現。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法