前民進黨金門縣議員陳滄江議員助理費處置不當 一審被判9年

前民進黨金門縣議員陳滄江。（資料照）

2025/08/07 15:06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地方法院今天宣判，前民進黨金門縣議員陳滄江擔任議員期間，以其妻姪媳婦金湘君為人頭帳戶申請議員助理費，實際交由其子陳子涵管領使用，3人違反貪污治罪條例，處陳滄江有期徒刑9年，褫奪公權4年，陳子涵7年8月，褫奪公權3年，金湘君4年10月，褫奪公權2年，仍可上訴。

審判書指出，陳滄江擔任第5、6屆議員期間，未實際聘用金湘君擔任議員公費助理，而由陳子涵依陳滄江指示，以「陳滄江議員助理薪資帳戶使用」名義，請託金湘君向台灣土地銀行西屯分行申辦帳戶，並將帳戶存摺、提款卡交陳子涵使用。

請繼續往下閱讀...

審判書指出，陳滄江不實填載金湘君新聘生效日期為2012年6月1日及2013年7月1日，並於兩屆議員任內，使縣議會承辦人誤認陳滄江聘用金湘君擔任議員公費助理，在扣除勞健保費並提撥勞退基金後，按月核撥助理補助費及每年春節慰勞金至帳戶，因而詐得98萬8091元。

陳滄江說，「當初為了避嫌，不讓社會大眾質疑我僱用兒子當助理是自肥，才請我兒子去找被告金湘君，用她的名義掛名公費助理」，「我兒子有實際幫我工作，可受領助理費」。法官認為，陳滄江明知「未實際擔任助理，不得請領公費助理費」，仍以金湘君掛名人頭助理；金湘君掛名助理所詐得款項，都由陳子涵使用，未繳回給陳滄江。

審判書指出，金湘君雖為人頭，卻未因提供帳戶而受報酬，參與情節相形較輕，依法減輕其刑。

