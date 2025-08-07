為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    北檢打臉柯文哲 京華城公展前留便利貼給彭振聲盼「加速行政流程」

    台北地方法院7日審理京華城案，提訊前台北市長柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

    台北地方法院7日審理京華城案，提訊前台北市長柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/07 14:56

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地院今早審理京華城弊案，台北市前市長柯文哲於休庭期間突暴氣，怒罵公訴主任檢察官林俊廷「X」等不雅字眼，引發騷動。據了解，北檢今提出一份關鍵證據，是去年偵查期間，北市府政風處於市長室秘書處的歸檔資料中，發現都發局辦理京華城公告公展簽呈前一天，柯文哲在京華城完工示意圖上，指示台北市前副市長彭振聲早日讓京華城完工的便利貼，柯親筆寫下「希望行政流程加速」。

    北檢公訴檢察官廖彥鈞今天上午詰問證人、北市府前副秘書長李得全時，提出一張柯文哲親筆手寫的黃色便利貼，內文寫下「TO：彭副 京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了。」並詢問李得全是否看過這份便利貼，李得全稱沒看過也沒聽說過。

    據了解，此張柯文哲親筆寫的便利貼，是張貼在一份京華城完工示意圖的文件，資料總共7頁，疑似為動畫照，京華城完工後周邊的樣貌，且每張圖片旁均有手寫字跡，包括「面相北邊有助信義計畫區…」、「象徵太平洋核心向未之宇宙方舟」等語。

    至於柯文哲寫給彭振聲的便利貼中，提及「希望行政流程加速」為何意，本報調查，背後指的就是「京華城都市計畫變更公告公展簽呈」。據悉，此份資料是去年檢廉偵辦京華城弊案時，北市府政風處於市長室秘書處的歸檔資料中，發現這份便利貼，而檔案日期為「2020/10/26」，時間恰巧為都發局辦理京華城公告公展簽呈的前一天。

    本報先前已揭露，都發局於2020年10月27日，辦理京華城都市計畫變更公告公展一案，上簽至市長室，公文經股長、科長、局長、副市長等人核章，最終於同年11月11日由柯文哲親自核章；北檢今提出此份柯文哲親筆寫給彭振聲的便利貼，也打臉其先前不斷否認介入京華城案。

    圖 圖
    圖 圖
