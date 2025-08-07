譴責王義川諷盧秀燕粉底 民進黨性平部：我們不要厭女的台派

民進黨不分區立委王義川。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕台中市長盧秀燕日前勘災，民進黨不分區立委王義川在政論節目上談及此事時，一度調侃盧所使用「2400元粉底液」。對此，民進黨性平部今（7日）表達嚴厲譴責，並強調「我們不要厭女的台派」。立法院民進黨團幹事長吳思瑤也說，化妝不是問題，性別不應該拿來炒作。

民進黨性平部透過臉書發文表示，近日王義川於政論節目以嘲諷口吻，評論盧秀燕的粉底液價格與外貌，性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。外貌羞辱是最膚淺的攻擊，只是以父權體制的框架攻擊女性。不知道化妝品價格、不知道持妝效果的男性，無法同理女性為了維持容貌必須付出多少額外成本；女性卻又在必須依照社會主流的要求維持形象的同時，被迫接受男性的指教。

​性平部說，評論勘災照片是否擺拍作秀、女性政治人物有沒有在做事，這是一個政治人物適格性與專業能力的問題。評論政治人物的專業能力，請從政治專業的角度與高度切入，而非以厭女言論作為攻擊，否則不但沒有打到重點，反而模糊整個問題的焦點。

​「我們不要厭女的台派！」，性平部強調，建立包含性別平等的台派認同刻不容緩，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教。距離真正的性別平等還有一段距離，自己的孩子自己教，藍白人士不要見獵心喜。請先處理國民黨立委傅崐萁、陳雪生及鄭正鈐，以及新竹市代理市長邱臣遠等性騷擾行為人，再來跟民進黨聊性平。

吳思瑤則受訪表示，化妝不是問題，性別也不應該拿來炒作，社會應當聚焦關切地方首長的勘災，有沒有用心、救災有沒有到位，這才是大家要嚴肅面對的。而盧秀燕此刻飛出國的決定，就可以檢視盧對於台中市民及災區重建，因應未來隨時都有豪大雨威脅，「有用心嗎？市政有到位嗎？」

