柯文哲暴走酸藍委應贈北檢「惠我良多」匾額 「解語花」黃心緗單腳高跪姿注視

柯文哲今被提訊至台北地院出庭，卻在休庭期間情緒失控，當庭怒摔卷證、水瓶，並朝檢察官連番嗆聲，律師團忙著安撫、撿拾資料，旁聽席上也情緒翻湧，陳佩琪大哭，柯粉則又哭又笑，場面宛如修羅場。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/07 14:45

律師忙撿卷證 小草又哭又笑 陳佩琪哭倒民眾黨人士懷裡

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因涉京華城弊案，迄今已遭羈押近12個月，今被提訊至台北地院出庭，卻在休庭期間情緒失控，當庭怒摔卷證、水瓶，並朝檢察官連番嗆聲，律師團忙著安撫、撿拾資料，旁聽席上也情緒翻湧，陳佩琪大哭，小草則又哭又笑，場面陷入一片混亂。柯文哲發飆之餘，仍不忘語帶諷刺，狠酸國民黨24位被提罷免的立委應集資送北檢一塊匾額「惠我良多」，直言若非檢方操作，罷免結果不會如此。

台北地院今上午傳訊北市府前副秘書長李得全作證，待審判長休庭10分鐘暫時離席後，柯文哲突然情緒失控，站起身衝對面的檢察官嗆罵：「你們這麼會編故事」、「X！去跟賴清德講，我絕對不會投降」、「你們到底有沒有良心」、「唾面自乾」等語，更怒摔卷證資料、水瓶，吵得面紅耳赤。

請繼續往下閱讀...

3名委任律師也隨柯文哲一同站著，並不斷安撫柯的情緒，柯文哲期間狠摔水瓶，又重重砸桌上，導致水灑到旁邊律師的電腦；該律師見狀，隨即端起電腦進行擦拭水珠。也有律師忙著去撿起剛被柯文哲摔向檢察官的資料，現場一片混亂。

旁聽席上，民眾黨主席黃國昌見此一幕，神色嚴肅，視線緊盯3名檢察官；有著柯文哲「心靈秘書」、「解語花」之稱的黃心緗，全程保持單腳高跪姿，以一副蓄勢就發的姿態關注柯文哲。坐在後面的小草則跟著柯文哲起哄，情緒異常激動，一會哭、一會笑；柯妻陳佩琪戴著口罩難掩悲痛，放聲大哭，後來更倒在身旁疑似民眾黨人士的懷裡。

柯文哲盛怒之下，仍不忘嘲諷北檢，指國民黨24位被提名罷免的立委，應該集資送北檢一塊匾額「惠我良多」，更嗆聲：「要不是你們，大罷免會是這種結果嗎？不然去問游盈隆做民調！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法