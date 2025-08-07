柯文哲遭求刑28年半 暴走嗆「強姦殺人都沒這麼久，什麼世界？」

台北地方法院7日審理京華城案，提訊前台北市長柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/07 14:18

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城容積率等弊案，上午傳喚台北市府前副秘書長李得全作證，休庭時間柯文哲大暴走，怒嗆坐在對面約10公尺的檢察官「幹」並擲水瓶、資料卷宗，引發法庭騷動；柯文哲表示，檢察官對他求刑28年半，「強姦殺人都沒這麼久」，他在看守所已關了12個月（實為11個月）、換了8個室友。

柯文哲又說，12個月來律師和檢察官還在爭執他的圖利罪、都市計畫法有沒有法源依據，「這是什麼世界？為什麼檢察官不調查清楚再來關我？法官押我難道只是為了查法源？」台灣司法已經很脆弱了，檢察官卻「唾面自乾」，要人民怎麼相信司法。

請繼續往下閱讀...

審判長回應指出，合議庭一直有在持續審視羈押原因與必要性，也須考量高院的確定羈押原因，是否隨審理進度有所改變或差距，若有變動再處理，才有正當性。

對於柯文哲大暴走，合議庭復庭詢問雙方意見後表示，休庭期間也適用法院組織法的罰則，法院將調取休庭時的錄影，若當事人對執行職務的公務員有不當言行，請檢察官依規定辦理。

審判長江俊彥詢問雙方對休庭時間事件的意見，柯文哲仍強調遭北檢「深文周納、羅織構陷、入人於罪」，他已被關12個月（實為11個月），完全能體會這12字，他認為檢察官可能做夢也想不到他和民眾黨「這麼乾淨」，檢方搜索扣走電腦和手機，找到一點資料就抓人、入人於罪。

柯說他對京華城案已沒印象，陳情送研議後，最後變成「方案4」他都不清楚，是被關後不斷聽到才知道。但柯並未解釋為何突然暴怒。

檢察官林俊廷指出，柯文哲在證人的面前，對檢方有不當的激烈舉動與言語長達15分鐘，檢方擔心影響到證人，才沒有立即回應，但柯仍不斷辱罵，旁聽的支持者也附和，檢察官行使訴訟攻防的職權，不應任由被告謾罵，希望能調閱法庭錄影。

審判長江俊彥指出，休庭期間也適用法院組織法的罰則，但要件是「經審判長制止並記明筆錄」，今日狀況合議庭不在場，會再調閱法庭錄影畫面，若當事人執行職務的公務員有不當言行，請檢察官依規定處理。

江指出，依刑訴法原則，檢察官提出被告的不法事證，被告可行使答辯權，提出對自己有利的事證，最終是由法院裁判決定，兩造若不服判決，可上訴救濟，檢、辯都不應干擾對方行使職權。

台北市政府前副秘書長李得全，今到台北地院為京華城案作證。（記者張文川翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法